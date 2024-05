Gigi D'Alessio nel mirino dell'Agenzia delle Entrate: tirato in ballo dal funzionario arrestato per corruzione

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Lo scorso aprile un uomo, funzionario dell’Agenzia delle Entrate, è stato arrestato per corruzione. Durante un’intercettazione, gli investigatori hanno carpito una serie di affermazioni nelle quali l’uomo dice di aver preso dei soldi per sistemare la pratica del cantante Gigi D’Alessio, sul quale il fisco ha ora disposto delle verifiche.

Il funzionario dell’Agenzia delle Entrate arrestato per corruzione

Lo scorso 17 aprile Riccardo Cameo, funzionario dell’Agenzia delle Entrate, è stato arrestato, con l’accusa di corruzione, su richiesta del pm Claudio Villani, e si trova ora ai domiciliari insieme ad altri due dirigenti dell’Agenzia, Marco Crescenzi e Consuelo Giacchetti.

L’inchiesta, nella quale risultano circa 30 indagati, aveva evidenziato un sistema ormai affermato, nel quale Cameo entrava abusivamente dei sistemi informatici dell’Agenzia delle Entrate, recuperava la pratica di suo interesse e indicava poi ai “clienti” come abbattere le somme di denaro richieste dal fisco.

Fonte foto: ANSA Gigi D’Alessio, cantante sul quali il fisco ha disposto delle verifiche in seguito alle intercettazioni di un funzionario dell’Agenzia delle Entrate arrestato per corruzione

Secondo le indagini la “tariffa base per un controllo” era di circa 100 euro, ma sono diversi i casi nei quali si è andati ben oltre. Tra questi clienti ci sarebbero stati anche la principessa Ottavia Meoli Caracciolo di S. Vito d’Aquara e Giorgio Perinetti, ex ds di Roma e Napoli. Ma da oggi c’è un nuovo nome nel mirino degli inquirenti.

Il nome di Gigi D’Alessio

Come riportato dal Corriere della Sera, nel dicembre del 2022 la Squadra Mobile aveva effettuato una intercettazione ambientale mentre Riccardo Cameo si trovava insieme a una tributarista, Maria Grazia Durantini, e alla nipote, Sonia Donzetti.

Durante la conversazione tra i tre, Cameo si sarebbe spontaneamente lasciato andare “a confessioni riguardanti importanti episodi di corruzione che lo hanno visto protagonista alcuni anni prima”, tra i quali uno che riguardava un cantante del quale l’uomo non ricordava sul momento il nome.

“Gigi D’Alessio” dice allora la Donzetti, e Cameo conferma: “Sì, Gigi D’Alessio. Sentivo le sirene, dico ‘stavolta m’acchiappano’. […] Poi non avevo fatto niente di che, l’avevo solo risistemata quella pratica. Avevo pigliato 20mila euro, capito? Però gli avevo riaggiustato la dichiarazione ma non è che io non l’avevo fatto pagare”.

Le verifiche del fisco

Un’intercettazione che non è passata inosservata agli agenti, che hanno trascritto nel rapporto quanto segue: “Si rileva come Gigi D’Alessio sia stato coinvolto, negli anni 2016-2017, in alcune inchieste della Procura in relazione alla commissione di reati contabili connessi alla società Ggd srl di cui il cantante è stato socio unico”.

“I procedimenti sembrano essere stati almeno in parte archiviati – continua poi il rapporto – Non può escludersi che la condotta riferita da Cameo sia avvenuta proprio nel suddetto periodo temporale. Per questo si ritiene che la vicenda sia meritevole di approfondimento”