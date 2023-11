Giampiero Mughini contro Antonio Tajani dopo le frasi su Filippo Turetta: "Sono rimasto di stucco"

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Mughini parla dopo il Grande Fratello. Uscito dalla Casa, il giornalista ha commentato tra l’altro anche le parole del ministro Tajani sul caso di Giulia Cecchettin, criticando duramente il vice primo ministro.

L’attacco di Mughini contro Tajani

In una lunga intervista al quotidiano ‘La Verità’, il giornalista Giampiero Mughini, uscito da poco dalla casa del Grande Fratello, a cui ha partecipato come concorrente, ha commentato quanto accaduto mentre si trovava a partecipare al reality.

Tra i vari fatti commentati c’è anche il femminicidio di Giulia Cecchettin: “Non gradisco che qualcuno mi indichi, in quanto uomo, il bisogno di essere educato a non usare la violenza nei confronti delle donne” risponde Mughini ad una domanda sul caso.

L’intervistatore quindi lo incalza, chiedendogli se stia parlando del ministro Tajani, e lo scrittore replica: “Sono rimasto di stucco nell’apprendere che, da uomo, si ritiene corresponsabile di quel delinquente da quattro soldi che non è un uomo ma, appunto, un delinquente”.

Cosa ha detto Tajani su Filippo Turetta

All’indomani del ritrovamento del corpo di Giulia Cecchettin, il ministro degli Esteri e leader di Forza Italia Antonio Tajani aveva commentato la vicenda durante il meeting del suo partito a Taormina.

Il vicepremier ha commentato: “Ancora una volta come marito, come padre e come nonno, chiedo scusa attraverso le donne della mia famiglia a tutte le donne per quello che uomini privi di intelligenza e privi di amore hanno fatto e continuano a fare”.

Sono proprio queste le parole che avrebbero lasciato Mughini di stucco. Tajani ha anche ricordato, parlando in seguito ai giornalisti, l’impegno di Forza Italia nel promuovere leggi come l’aggiornamento del Codice Rosso.

Tra quanto Turetta tornerà in Italia

Tajani ha anche assicurato che in pochi giorni Filippo Turetta tornerà in Italia. La magistratura tedesca, che ha il ragazzo in custodia dal giorno del suo arresto, sta collaborando con quella italiana.

Soltanto quando le autorità del nostro Paese avranno a disposizione Turetta, comincerà il processo che lo vedrà imputato per omicidio volontario aggravato dai legami sentimentali e sequestro di persona.