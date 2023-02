Germania, due bambini travolti da un treno merci: uno è morto, l'altro è grave. Dinamica da chiarire

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Un grave incidente ferroviario ha coinvolto due bambini di 9 e 10 anni a Recklinghausen, nella regione della Ruhr in Germania. I due, secondo quanto riferito dai media tedeschi, sarebbero stati investiti da un treno merci per cause ancora da accertare e il più grande sarebbe morto sul colpo. Il bimbo di 9 anni, invece, si trova ricoverato in gravi condizioni.

Germania, bambini travolti dal treno merci

Secondo quanto riferito dal quotidiano tedesco Bild, i giovanissimi sarebbero stati trascinati da un treno merci per diverse centinaia di metri. La chiamata di emergenza è arrivata poco dopo le 18.00 di giovedì 2 febbraio 2023, con l’allarme lanciato da alcuni residenti che avrebbero visto il treno travolgere un gruppo di ragazzini.

Al momento, secondo quanto emerge, i due bambini di 9 e 10 anni sarebbero gli unici coinvolti nell’incidente e la polizia tedesca avrebbe smentito il coinvolgimento di un terzo. Sul luogo della tragedia sono intervenute le forze dell’ordine che, almeno per il momento, non hanno voluto dare ulteriori dettagli su quanto accaduto.

Dinamica dell’incidente da chiarire

Polizia e vigili del fuoco hanno perlustrato i binari con torce e droni alla ricerca di eventuali altre vittime e, stando a quanto emerge, il bilancio si attesterebbe soltanto a una vittima e un ferito grave. Alcuni testimoni hanno raccontato che tra i binari della vecchia stazione ferroviaria c’è un ex edificio abbandonato, dove spesso si riuniscono i ragazzi. Ci si può arrivare sia attraverso i cespugli che attraverso il tratto ferroviario ed è forse in uno di questi passaggi che i bambini sono stati centrati in pieno dal treno merci.

La dinamica dell’incidente ancora non è chiara e la polizia non ha rilasciato ulteriori dichiarazioni, affermando che c’era la possibilità che non tutti i parenti delle vittime fossero stati informati. L’intera area è stata transennata.

L’intervento del governo dopo l’incidente

Il ministro dell’Interno del Nord Reno-Westfalia, Herbert Reul, accorso sul luogo dell’incidente, si è detto sconvolto per quanto accaduto. Reul ha parlato di un grande “dramma quando succede qualcosa del genere ai bambini“.

“Si può solo sperare che i genitori abbiano la forza di superare questa grande disgrazia. Perché, come mai, sono tutte domande a cui nessuno può ancora rispondere e che non risolverebbero nulla”, ha aggiunto Reul.