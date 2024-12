Sciopero dei treni il 9 dicembre dopo un'altra aggressione a un capotreno: stop di 8 ore in Emilia-Romagna

Scatta lo sciopero del personale di Trenitalia Tper e Trenitalia dell’Emilia-Romagna per protestare contro l’ennesima aggressione nei confronti di un capotreno. L’agitazione è stata proclamata a pochi giorni dall’episodio avvenuto su un regionale sulla linea Bologna-Milano, all’altezza di Fidenza, dove un ferroviere è stato preso a pugni da un passeggero senza biglietto. Lo stop di 8 ore dei treni avrà inizio alle 9 di lunedì 9 dicembre e finirà alle 17.

Lo sciopero in Emilia-Romagna

Lo sciopero è stato indetto dai sindacati confederali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Orsa, “per denunciare con forza le gravi e non più tollerabili condizioni di lavoro in termini di sicurezza (e aggressioni) per le lavoratrici ed i lavoratori front line delle imprese di trasporto ferroviario”, come spiegato in un comunicato dalle sigle, che per lunedì 9 dicembre hanno annunciato anche un presidio davanti alla prefettura di Bologna, dalle 10 alle 11.30.

Si tratterà di un’ulteriore giornata di disagi alla circolazione per i cittadini emiliani, visto lo sciopero generale del 13 dicembre che interesserà il personale del trasporto pubblico in tutta Italia.

Fonte foto: ANSA

Treno fermo in stazione

Le comunicazioni di Trenitalia per il 9 dicembre

Nello sciopero regionale del 9 dicembre sarà coinvolto tutto il personale viaggiante di scorta e condotta di produzione operativa e personale frontline di vendita, assistenza-antievasione di Trenitalia Tper scarl e di Trenitalia spa dell’Emilia-Romagna.

La compagnia ferroviaria ha assicurato sul proprio sito che verranno rispettati i servizi minimi di trasporto, avvertendo che la mobilitazione potrà causare modifiche al servizio anche prima delle 9 e dopo le 17.

Trenitalia ricorda inoltre che i passeggeri che volessero rinunciare al proprio viaggio sulle Frecce e gli Intercity possono richiedere il rimborso del biglietto dalla dichiarazione di sciopero fino all’orario di partenza del treno.

L’aggressione al capotreno

Come spiegato dai sindacati, lo sciopero è stato proclamato in seguito all’ennesima aggressione al capotreno Andrea Tampieri, picchiato da un passeggero senza biglietto e in stato di alterazione.

Il responsabile della violenza è stato bloccato e denunciato per lesioni dalla polizia ferroviaria dopo la colluttazione, nella quale il 33enne ferroviere ha riportato la frattura del naso e due punti di sutura ad un occhio.

L’obiettivo della protesta è di chiedere “con urgenza” che “una delegazione delle segreterie sindacali regionali venga ricevuta presso la sede della Prefettura per un confronto sul tema aggressioni al personale ferroviario, come richiesto contestualmente nella proclamazione di sciopero, non avendo ricevuto risposta alle precedenti richieste di incontro sul tema”.