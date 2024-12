Sciopero generale 13 dicembre dai treni ai taxi ai mezzi pubblici, Salvini una furia: ipotesi precettazione

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Quello appena iniziato sarà un dicembre nero per il settore dei trasporti in Italia. Sono infatti diversi gli scioperi previsti, dai treni agli aerei passando per i mezzi pubblici. Ma non solo, per il 13 dicembre è stato indetto un nuovo sciopero generale, dopo quello del 29 novembre. Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini va all’attacco, preannunciando la precettazione.

Sciopero generale 13 dicembre

La prima data da cerchiare nel calendario è quella di venerdì 13 dicembre 2024, quando è previsto un nuovo sciopero generale nazionale di 24 ore per tutte le categorie pubbliche e private, escluso il settore aereo.

Lo sciopero generale è stato indetto da Usb, una sigla minoritaria, quindi ci si aspetta una adesione dei lavoratori con numeri decisamente inferiori rispetto alla mobilitazione del 29 novembre organizzata da Cgil e Uil.

Seppur in maniera minore, sono possibili disagi, ritardi e cancellazioni nei trasporti – treni, taxi, mezzi pubblici locali ma non aerei – ma anche nei settori di sanità, scuola e giustizia.

Per i treni la serrata è prevista dalle 21 del 12 dicembre alle 20:59 del giorno seguente, per i taxi dalla mezzanotte del 12 dicembre alle 23:59 del 13, mentre per il trasporto pubblico locale gli orari variano da regione a regione.

Gli altri scioperi di dicembre

Nel mese di dicembre sono previsti numerosi altri scioperi in diversi settori, molti dei quali a livello locale.

Per quanto riguarda i trasporti, il 9 e 10 dicembre ci sarà uno sciopero nazionale dei lavoratori delle aziende del trasporto merci su gomma, indetto da Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti.

Il 15 dicembre la protesta interesserà il settore aereo: diversi gli scioperi previsti, a partire da quello di 24 ore proclamato da Filt Cgil e Ultrasporti per i lavoratori Techno Sky.

Dalle 13 alle 17 si fermeranno i dipendenti Enav a Milano e Varese, quelli di Aviation Service a Catania, i lavoratori di Bgy International Services e Ags Handling a Bergamo.

Salvini preannuncia la precettazione

“È il penultimo venerdì prima di Natale”, ha detto il ministro dei Trasporti Matteo Salvini intervenendo all’assemblea nazionale di Alis, “non permetterò che l’Italia venga messa in ginocchio da chi per professione fa lo scioperante”.

“Do agli italiani la mia parola che farò di tutto per limitare al minimo i disagi per chi vuole avere un mese di dicembre tranquillo”, ha detto il leghista.

Il ministro ha preannunciato la precettazione, come già fatto in passato per altri scioperi: “Il diritto allo sciopero sarà garantito ma non di 24 ore e non alla faccia di tutto e di tutti perché stanno esagerando”.