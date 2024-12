Dicembre nero per gli scioperi di treni e trasporti, calendario e giornata a rischio paralisi per l'Italia

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

L’ultimo mese dell’anno si prospetta particolarmente complicato per il trasporto italiano, con diversi scioperi già in programma a dicembre, da quello dei treni a quello degli aerei, oltre a una manifestazione generale di tutte le categorie.

Gli scioperi del trasporto italiano a dicembre

Le manifestazioni di novembre sembravano aver bloccato in più occasioni l’Italia, ma potrebbe essere dicembre il verso mese nero per i trasporti nello Stivale.

Sebbene molte mobilitazioni sono già in programma, da quello dei dipendenti della banca di credito cooperativo (Bcc) Iccrea a quello dei medici che operano nelle aziende sanitarie accreditate al Servizio Sanitario Nazionale di diritto privato, gli scioperi più impattanti riguarderanno i trasporti.

Fonte foto: ANSA Dicembre nero per gli scioperi del trasporto, dai treni agli aerei

Si partirà difatti dal 9 dicembre, con una mobilitazione di 24 ore convocata da Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti, che coinvolgerà il personale delle aziende che operano nel trasporto merci su gomma, ad eccezione del trasporto di carburante per la rete pubblica, della raccolta e distribuzione del latte, del trasporto di animali vivi, medicinali e generi alimentari di prima necessità.

Lo sciopero dei treni del 13 dicembre

Usb (Unione Sindacale di Base) ha proclamato uno sciopero generale di 24 ore per venerdì 13 dicembre, al quale parteciperanno anche COBAS e USB Lavoro Privato e che riguarderà tutte le categorie pubbliche e private (anche se colpirà principalmente il trasporto ferroviario), escluso il settore aereo.

Come chiarito in un comunicato dal sindacato, lo sciopero verrà messo in atto per “contrastare sul piano economico e del lavoro una politica che asseconda la deindustrializzazione e condanna alla turistificazione della penisola”.

Lo scioperò prenderà il via alle ore 21:00 di giovedì 12 dicembre, e terminerà alle 20:59 del giorno dopo. Non sarà però l’ultimo sciopero dei trasporti di dicembre.

Lo sciopero degli aerei

Sarà invece il 15 dicembre il giorno peggiore per chi dovrà viaggiare in aereo, dato lo sciopero di 24 ore convocato da Filt Cgil e Ultrasporti per i lavoratori Techno Sky. Nello stesso giorno, altre cinque manifestazioni sono però in programma.

Dalle ore 13:00 alle ore 17:00 incroceranno difatti le braccia il personale di Enav Ac Milano (sciopero proclamato da Ugl-Ta/Fast-Confal-Av), il personale di Enav del Ca di Malpensa (sciopero proclamato da Fast-Confal-Av), il personale di Techno Sky area di Milano Acc, Linate Ca. e Monte Settepani Crt (proclamato da RSU), il personale di Aviation Services dell’aeroporto di Catania (proclamato da Ugl/Ta) e il personale di Enav negli aeroporti di Parma, Linate, Bergamo, Malpensa.

Il calendario degli scioperi a dicembre

Di seguito i giorni che potranno mettere in ginocchio l’Italia con gli scioperi già annunciati

Sciopero treni Giovedì 12 e venerdì 13 dicembre: personale ferroviario – proclamato da Usb (24 ore dalle 21 del 12 alle 20:59 del 13 dicembre) Venerdì 13 dicembre: personale società Ferrovie del Sud Est (Puglia) – proclamato da Filt/Cgil, fit/Cisl, Uilt/Uilt, Faisa/Cisal (4 ore dalle 8 alle 11:59) Sciopero aerei Domenica 15 dicembre: personale società Enav Ac Milano – proclamato da Ugl-Ta/Fast-Confal-Av (4 ore dalle 13 alle 17) Domenica 15 dicembre: personale società Enav del Ca di Malpensa – proclamato da Fast-Confal-Av (4 ore dalle 13 alle 17) Domenica 15 dicembre: personale società Techno Sky che assicura la gestione tecnico/operativa di 45 aeroporti – proclamato da Filt-Cgil/Uilt-Uil (24 ore dalle 00:01 alle 23:59) Domenica 15 dicembre: personale società Techno Sky area di Milano Acc, Linate Ca. e Monte Settepani Crt – proclamato da RSU (4 ore dalle 13 alle 17) Domenica 15 dicembre: personale società Techno Sky presso l’aeroporto di Malpensa – proclamato da Rsu (4 ore dalle 13 alle 17) Domenica 15 dicembre: personale società Aviation Services presso aeroporto di Catania – proclamato da Ugl/Ta (4 ore dalle 13 alle 17 Domenica 15 dicembre: personale società Enav in diversi aeroporti (Parma, Linate, Bergamo, Malpensa) – proclamato da Filt-Cgil/Uilt-Uil (4 ore dalle 13 alle 17) Domenica 15 dicembre: personale società Airport Handling presso aeroporti di Linate e Malpensa – proclamato da Cub Trasporti (24 ore dalle 00:00 alle 23:59) Domenica 15 dicembre: personale aziende di handling associate Assohandlers operanti nei sedimi aeroportuali italiani – proclamato da Flai Trasporti e Servizi (4 ore dalle 13 alle 17) Sciopero trasporto pubblico locale Venerdì 13 dicembre: personale Tpl – proclamato da Usb (24 ore con modalità territoriali) Venerdì 13 dicembre: personale trasporto marittimo – proclamato da Usb (24 ore: traghetti da/per isole maggiori da un’ora prima delle partenze, traghetti da/per isole minori dalle 00:01 alle 23:59) Venerdì 13 dicembre: personale società Sgm Lecce (3 ore dalle 9:30 alle 12:30)