Roma Termini, uomo muore travolto dal treno: cercava di recuperare il trolley incastrato tra vagone e banchina

Giornalista pubblicista dal 2014. Da oltre 10 anni si occupa di comunicazione e informazione sul web, scrivendo di vari argomenti: dallo sport alla cronaca, passando per la politica e lo spettacolo. Ha collaborato anche con importanti quotidiani e magazine cartacei ed emittenti radio e tv.

Un italiano di 47 anni è morto travolto da un treno alla stazione Termini di Roma nella serata di giovedì 26 gennaio.

L’incidente

Stando a quanto appreso e riportato dal ‘Corriere della Sera’, si sarebbe trattato di un tragico incidente: all’uomo sarebbe rimasto incastrato il trolley tra il vagone e la banchina e, forse nel tentativo di recuperare la valigia, l’uomo sarebbe scivolato sotto un treno che era in transito al binario 9 per far rientro al deposito. Il corpo è stato decapitato nell’impatto.

I primi accertamenti degli agenti della Polizia ferroviaria confermerebbero l’ipotesi del tragico incidente, avvenuto alle ore 21,50, ma sono state comunque acquisite e visionate le immagini delle videocamere di sicurezza della stazione, che potrebbero aver ripreso quanto accaduto.

Fonte foto: ANSA La tragedia è avvenuta alle ore 21,50 di giovedì 26 gennaio 2023, alla stazione Termini di Roma.

Esclusa l’ipotesi che sia stato spinto da qualcuno

Nonostante le indagini per far chiarezza su cosa è effettivamente successo siano ancora in corso, viene esclusa, allo stato attuale, la possibilità che l’uomo morto travolto da un treno alla stazione Termini di Roma possa essere stato spinto sui binari.

La tragedia si è verificata sotto gli occhi di migliaia di persone, che in quel momento si trovavano all’interno della stazione capitolina.

Il caso del 15enne spinto contro un treno a Seregno

Il tragico incidente avvenuto alla stazione Termini di Roma nella serata di giovedì 26 gennaio segue di poche ore quanto accaduto alla stazione ferroviaria di Seregno, dove, nel pomeriggio di mercoledì 25 gennaio, un 15enne è stato spinto contro un treno da un gruppi di coetanei.

La vittima ha impattato contro il convoglio, cadendo poi nello spazio tra la banchina e i binari, senza però fortunatamente finire sotto il treno. Il ragazzo è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza con un trauma cranico.

Secondo la prima ricostruzione dei fatti, il 15enne sarebbe stato spinto per essersi rifiutata di consegnare una felpa firmata, ma, in base a quanto emerso in un secondo momento, le indagini della Squadra Mobile di Monza avrebbero rivelato che, alla base del gesto, ci sarebbe un messaggio di troppo inviato a una ragazza contesa.