Seregno, 15enne spinto sotto un treno per un messaggio a una ragazza contesa: fermati due minorenni

Poteva finire in tragedia, quella che in un primo momento aveva l’aria di una tentata rapina alla stazione ferroviaria di Seregno (Monza) ai danni di un 15enne. Un gruppo di coetanei ha accerchiato la vittima per poi spingere il minorenne contro un treno in transito. Il 15enne è rimasto ferito ma non è stato travolto dal convoglio.

Seregno, 15enne spinto sotto un treno in corsa

L’episodio ha avuto luogo nel pomeriggio di mercoledì 25 gennaio alla stazione ferroviaria di Seregno (Monza). Il 15enne stava attendendo il treno insieme ad un amico per raggiungere Lentate sul Seveso, per fare ritorno a casa.

Improvvisamente è stato circondato da un gruppo di ragazzi che hanno cominciato a minacciare i due, accanendosi principalmente sul 15enne. Secondo le prime indagini, il brano avrebbe voluto appropriarsi della felpa del malcapitato, ma ciò che è emerso nelle ultime ore racconta una storia diversa.

Fonte foto: TuttoCittà Stazione di Seregno (MB), un 15enne è stato spinto contro un treno in corsa dopo una lite per una ragazza contesa

Secondo le prime indiscrezioni, la vittima era stata spinta sotto il treno per essersi rifiutata di consegnare l’indumento firmato, per questo gli aguzzini lo avevano spinto mentre transitava il treno al binario 2.

Secondo gli esiti delle indagini, invece, a muovere il branco contro il coetaneo sarebbe stato messaggio di troppo inviato ad una ragazza contesa. Questo è quanto è emerso dalle indagini della Squadra Mobile di Monza.

Si è trattato, dunque, di una vera e propria spedizione punitiva.

Il 15enne ha impattato contro il convoglio ed è caduto nello spazio tra la banchina e i binari, fortunatamente senza finire sotto il treno, come invece è successo a Chiari (Brescia) il 22 gennaio. La vittima ha urtato con lo zaino ed è stato trascinato per qualche metro.

L’arrivo delle autorità e dei soccorsi

Come scrive ‘Corriere della Sera’, sul posto sono subito arrivati i carabinieri, gli agenti della Polfer e i mezzi di soccorso.

Nel frattempo gli aguzzini si erano già dileguati, ma sul posto ha fatto ritorno uno della comitiva. Gli agenti lo hanno subito fermato e insieme a lui hanno rintracciato, identificato e catturato un altro sospetto.

La Squadra Mobile di Monza li ha portati in Questura in qualità di sospettati per aver partecipato all’aggressione.

Gli inquirenti hanno anche visionato le immagini dei circuiti di videosorveglianza presenti nella stazione. I due sospettati sono minorenni italiani di 14 e 15 anni e rischiano l’accusa di tentato omicidio.

Come sta la vittima

Il 15enne è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza con un trauma cranico.

Come riporta la testata locale ‘Il cittadino’, il giovanissimo è sempre rimasto cosciente e collaborativo, senza mai perdere conoscenza.

‘Adnkronos’ scrive che i due minorenni sarebbero stati trasportati presso il penitenziario CPA di Torino.