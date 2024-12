Incidente in scooter a Roma, muore il 24enne Davide Marinali figlio di un politico del Pd: moto sequestrata

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Davide Marinali, 24 anni, ha perso la vita in un tragico incidente stradale a piazzale Ankara, nei pressi dello stadio Flaminio. In sella al suo scooter Honda SH 150, si è schiantato contro uno spartitraffico per ragioni ancora da chiarire. Figlio di Claudio Marinali, capogruppo del Pd nel XV Municipio, Davide era un giovane attivista e laureato in Global Management and Politics. La moto è stata sequestrata e la Polizia Locale sta indagando sulla dinamica dell’incidente.

Incidente a Roma

Lo schianto è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato, intorno alle 3, in piazzale Ankara, all’altezza di viale Maresciallo Pilsudski. Sul posto sono intervenute le pattuglie del XV Gruppo Cassia e del II Gruppo Parioli della Polizia Locale di Roma Capitale, insieme ai soccorritori del 118.

Quando gli agenti sono arrivati, il giovane era a terra in condizioni critiche. Nonostante i tentativi del personale sanitario di rianimarlo, Davide Marinali è deceduto poco dopo.

La moto risulta, al momento, l’unico veicolo coinvolto nell’incidente, ma le cause che hanno portato il giovane a perdere il controllo del mezzo sono ancora da accertare.

Le dinamiche e i soccorsi

Secondo le prime ricostruzioni, Davide avrebbe perso il controllo del suo scooter, finendo violentemente contro lo spartitraffico centrale del piazzale. L’impatto è stato talmente forte da causare danni significativi al mezzo e al giovane, che avrebbe anche colpito un marciapiede e i cartelli stradali presenti.

La moto è stata sequestrata per consentire agli inquirenti di effettuare gli accertamenti tecnici necessari. La Polizia Locale del XV Gruppo Cassia sta conducendo le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Al momento non è ancora chiaro se il maltempo, l’alta velocità o altri fattori abbiano contribuito alla tragedia.

Chi era Davide Marinali

Davide Marinali viveva sulla Cassia ed era laureato in Global Management and Politics presso la Luiss. Oltre a essere il figlio di Claudio Marinali, capogruppo del Pd nel XV Municipio, era un giovane impegnato nell’attivismo politico e sociale. Faceva parte dell’associazione giovanile romana “Associata”, nata con l’obiettivo di promuovere il volontariato e il confronto tra giovani.

La segretaria del Pd, Elly Schlein, ha espresso il suo cordoglio: “Esprimo a nome mio personale e di tutta la comunità dem il più profondo cordoglio per la morte di Davide Marinali. È una tragedia indicibile. Sono vicina ai suoi familiari, agli amici e a tutti quelli che hanno amato Davide”.

Davide, purtroppo l’ennesima vittima giovane della strada, lascia una famiglia profondamente legata all’impegno politico.