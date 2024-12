Aldo Grasso contro Report e Sigfrido Ranucci, l'attacco del critico tv sui "servizi spazzatura"

Bisogna aggiungere anche Aldo Grasso, re dei critici televisivi e prestigiosa firma del Corriere della Sera, al corposo elenco dei “nemici” di Report, programma d’inchiesta condotto da Sigfrido Ranucci in prima serata su Rai 3. Nella puntata che ha trattato i retroscena del caso Sangiuliano sono andati in onda scambi di battute fra il ministro della Cultura decaduto e la moglie furibonda per il tradimento. Grasso, questo, non lo tollera.

Grasso attacca Report

“Ma è giornalismo del servizio pubblico?…”, si domanda il critico. “È uno scoop o solo una mascalzonata?”, rincara la dose riferendosi all’audio privato fra Gennaro Sangiuliano e la moglie.

Le prime accuse erano arrivate dai giornali schierati a destra, ma poi ha preso posizione anche la firma del Corriere. La moglie di Sangiuliano è Federica Corsini, una giornalista Rai, finita suo malgrado al centro delle curiosità.

Maria Rosaria Boccia e Gennaro Sangiuliano

Grasso definisce “vergognosa” l’inchiesta firmata da Luca Bertazzoni per Report. Di più: il servizio è a suo dire “una delle più brutte pagine di quella testata”.

Ma Grasso distribuisce critiche a tutti i soggetti coinvolti: all’ex ministro che si dice “affranto”, nonché voglioso di “scomparire” e di fare il “dipendente anonimo della Rai, chiuso in un archivio”, ma poi “ti scodella subito un libro su Trump e va in giro a presentarlo”.

Il libro di Gennaro Sangiuliano è acquistabile anche su Amazon

“Per non parlare di lei, della signora dal discusso rapporto col ministero della Cultura”, commenta Grasso senza citare il nome della diretta interessata, ovvero Maria Rosaria Boccia.

L’accusa di avere fatto giornalismo “spazzatura”

Il critico considera recidivi nel metodo sia il giornalista che ha siglato il servizio che Sigfrido Ranucci. Il disprezzo per quanto andato in onda è totale: “Spazzatura spacciata per giornalismo d’inchiesta”.

Ma oltre al metodo, Grasso spara a palle incatenate anche sulle finalità del servizio sul caso Sangiuliano: “Che scopo ha questa inchiesta? Mettere alla berlina un funzionario del ministero, Francesco Gilioli, che è stato sostituito per avere eseguito gli ordini del ministro?”.

Oppure, argomenta Grasso, “inseguire per strada Clemente Contestabile, consigliere diplomatico del ministero, solo per infastidirlo?”.

E “soprattutto”, si domanda ancora, “ma a chi interessa ancora questa storia?”.

Audio rimosso dal sito di Report

Intanto dal sito di Report sono stati rimossi gli spezzoni con l’audio originale della conversazione tra l’ex ministro della Cultura e la moglie. Al loro posto c’è una sintesi dei contenuti.

Secondo quanto scritto dall’Adnkronos, si tratterebbe di una “autotutela” da parte della redazione di Report che avrebbe ricevuto diffide.

E due distinti esposti contro Report sarebbero stati presentati alla Procura di Torre Annunziata da Sangiuliano e della moglie.