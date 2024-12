Due ragazze di 13 anni investite sulle strisce pedonali a Velletri, vicino Roma: una è in gravi condizioni

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Nella serata due ragazze di 13 anni sono state investite da una macchina guidata da una signora di circa 60 anni mentre attraversavano la strada sulle strisce pedonali a Velletri, vicino Roma. Una delle due giovani si trova ricoverata in codice rosso in ospedale, le sue condizioni sarebbero molto gravi.

Due ragazze investite sulle strisce pedonali

Nel tardo pomeriggio di ieri – sabato 7 dicembre – un brutto incidente stradale si è verificato sulla Strada Statale Appia a Velletri, comune facente parte della città metropolitana di Roma.

Secondo le informazioni fin qui raccolte il sinistro è avvenuto in un punto nei pressi della rotatoria di Largo Peppino Impastato, tra via dei Volsci, via Ponte della Regina e via Guglielmo Marconi, dove una vettura ha investito dei pedoni.

Come riportato dal Quotidiano Nazionale una Toyota Yaris, con alla guida una donna di circa 60 anni, ha investito due ragazze di appena 13 anni che erano intente ad attraversare la strada sulle strisce pedonali. In seguito all’urto, la donna si è fermata per soccorrere le due pedoni.

L’arrivo dei soccorsi a Velletri (Roma)

In seguito all’incidente, sul posto sono accorsi il personale medico del 118 e gli agenti del comando dei Carabinieri di Velletri, fin da subito impegnati nei rilievi necessari alla ricostruzione della dinamica dell’incidente.

Una delle due 13enni, che ha subito solo lievi ferite dopo essere stata colpita, è stata trasportata direttamente dal padre, accorso sul luogo dell’incidente, all’Ospedale Paolo Colombo di Velletri.

Discorso diverso per la seconda ragazza, che ha riportato ferite più serie ed è stata all’Ospedale dei Castelli di Ariccia in codice rosso, dov’è tutt’ora ricoverata. La giovane non sarebbe in pericolo di vita.

La dinamica dell’incidente

Come detto, le Forze dell’Ordine accorse hanno effettuato i rilievi e ascoltati i testimoni presenti, così da poter ricostruire con precisione la dinamica di quanto accaduto.

Al momento sembrerebbe che la causa dell’incidente sia una semplice distrazione, con la donna alla guida della Yaris che non avrebbe visto le due 13enni attraversare la strada.

L’incidente ha comunque riacceso il discorso sulla sicurezza, con i diversi locali aperti che attirano molti consumatori, tra i quali tantissimi giovani, in una zona che tra auto parcheggiate, numerosi avventori presenti e la vicinanza della stazione ferroviaria sta diventando sempre più critica.