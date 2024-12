Il video di Luigi Mangione che urla fuori dal tribunale dopo l'omicidio del Ceo Brian Thompson: cosa ha detto

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Luigi Mangione, l’uomo accusato dell’omicidio del Ceo UnitedHealthcare, Brian Thompson, continua a far parlare di sé. Il presunto killer, prima l’udienza nel tribunale della Pennsylvania, ha urlato verso le telecamere, trattenuto dalla polizia. Con l’iconica tuta arancione, il sospettato ha gridato: “Tutto questo è chiaramente ingiusto ed è un insulto all’intelligenza del popolo americano”. Il video è diventato virale. Mangione, in stato di arresto in attesa di giudizio, gode di grande popolarità tra gli americani: tanti utenti, sui social, lo dipingono come una sorta di moderno Robin Hood.