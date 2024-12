Luigi Mangione difeso da migliaia di americani dopo l'omicidio del Ceo Brian Thompson: paragone con Robin Hood

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Molti americani, soprattutto attraverso i social network, stanno difendendo Luigi Mangione, presunto assassino del Ceo della compagnia assicurativa sanitaria United Healthcare Brian Thompson. In migliaia hanno paragonato il presunto killer a Robin Hood: un sintomo del risentimento degli statunitensi verso il sistema sanitario, prevalentemente privato, degli Usa.

Dopo l’arresto di Luigi Mangione, sospettato di aver ucciso il Ceo di United Healthcare Brian Thompson, molti americani hanno iniziato a esprimere solidarietà al killer sui social.

Su TikTok sono apparsi molti video in suo favore, un profilo Instagram con il suo nome ha raccolto migliaia di follower prima di essere rimosso dalla piattaforma e il McDonald’s dove Mangione è stato riconosciuto ha ricevuto un’ondata di recensioni negative.

Il presunto assassino è ritenuto un “eroe americano”, una figura paragonata a Robin Hood. La ragione è il movente presunto dell’omicidio che ha portato al suo arresto.

Perché Mangione ha ucciso Thompson

Anche se non ci sono ancora conferme ufficiali, la polizia di New York ha fin da subito sospettato che l’omicidio di Thompson avesse a che fare con la sua posizione lavorativa.

Thompson era il Ceo, quindi l’amministratore delegato, di un’importante assicurazione sanitaria, United Healthcare. Sui tre proiettili che lo hanno colpito erano incise le parole “deny, depose, delay” che riassumono una delle strategie con cui le società assicurative negano i rimborsi ai pazienti negli Usa.

Inizialmente la polizia di New York avrebbe pensato che il killer volesse vendicarsi per una vicenda personale di cure negate. Mangione però proviene da una famiglia molto ricca, più ricca di quella di Thompson, e avrebbe commesso l’omicidio per motivi ideologici.

Come funziona il sistema sanitario negli Usa

Negli Usa la sanità è quasi del tutto privata. Gli ambulatori pubblici sono pochissimi e per questa ragione visite, farmaci e operazioni costano moltissimo, essendo vendute a prezzi di mercato.

Per non dover pagare migliaia di dollari ogni volta che si ha bisogno di un medico, si può stipulare un’assicurazione sanitaria. Queste società si impegnano a coprire le spese mediche al costo di un premio periodico, come accade in Italia per le assicurazioni automobilistiche e gli incidenti.

Per chi non può permettersi queste assicurazioni, l’amministrazione Obama ha passato l’Affordable Care Act (o Obamacare), che offre un’assicurazione statale a prezzi vantaggiosi.

Condizioni di rischio, come le malattie croniche, possono però portare all’annullamento delle assicurazioni private o a un aumento del premio. Per questa ragione spesso alcuni cittadini americani si ritrovano a dover pagare conti ospedalieri molto alti nonostante abbiano un’assicurazione.