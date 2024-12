La famiglia di Luigi Mangione è più ricca del Ceo Brian Thompson? Cosa sappiamo sul patrimonio

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

L’uomo accusato di aver ucciso il Ceo di United Healthcare Brian Thompson, Luigi Mangione, viene da un’importante famiglia di imprenditori immobiliari di Baltimora, nel Maryland. Si sarebbe radicalizzato all’università, sviluppando un odio verso il ruolo delle assicurazioni nel sistema sanitario americano e per questa ragione avrebbe ucciso Thompson.

L’omicidio del Ceo Brian Thompson

Lunedì 9 dicembre la polizia americana ha arrestato Luigi Mangione, 26 anni, con l’accusa di aver ucciso, sparandogli tre colpi di pistola, il Ceo di United Healthcare Brian Thompson.

L’omicidio era avvenuto nelle prime ore del mattino di mercoledì 4 dicembre in una delle zone più centrali di New York. Il giovane era poi fuggito dalla scena del crimine e aveva passato la notte in un ostello, utilizzando documenti falsi.

L’assassinio di Thompson sembrava essere legato alla sua attività di amministratore delegato di una grande assicurazione sanitaria americana. La polizia aveva ipotizzato che potesse trattarsi della vendetta di un ex paziente o di un suo parente.

Chi è Luigi Mangione

Luigi Mangione non è però niente di tutto questo. Tra gli eredi di una famiglia di chiare origini italiane, il 26enne accusato dell’omicidio è cresciuto a Baltimora, in Maryland, poco lontano da Washington DC, la capitale degli Usa.

La sua è una dinastia di importanti imprenditori immobiliari, che hanno contribuito a costruire la città. Mangione ha frequentato alcune delle scuole e delle università private più prestigiose d’America.

Si è sempre distinto negli studi, in particolare proprio all’università. Qui si sarebbe radicalizzato, diventando molto critico del sistema sanitario americano e del ruolo che le assicurazioni hanno al suo interno.

Il patrimonio della famiglia Mangione

Non è chiaro quale sia l’esatto patrimonio della famiglia Mangione, ma l’educazione di Luigi suggerisce che la ricchezza accumulata sia pari a diversi milioni di dollari. A costruirla è stato Nick Mangione, nonno di Luigi, imprenditore immobiliare morto nel 2008.

I suoi 37 nipoti, nati dai 10 figli che ha avuto con la moglie Mary, hanno trovato successo in diversi ambiti della società americana, dalla politica locale allo sport fino all’accademia.

Al contrario, la famiglia della vittima di Mangione, i Thompson, sono di umili origini. Il padre faceva l’operaio manutentore dei silos che contengono il grano nello stato rurale dell’Iowa. Brian si era laureato e aveva avuto una brillante carriera come dirigente d’azienda prima nel settore finanziario e poi in quello sanitario.