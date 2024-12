Resta 24 anni in carcere da innocente, ma poi torna dentro confessando un omicidio: la storia di Shaurn Thomas

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Ha passato 24 anni in carcere da innocente, accusato di un omicidio commesso nel 1990. Nel 2017 è stato scagionato, liberato e risarcito con oltre quattro milioni di dollari. Ora però l’uomo, Shaurn Thomas, è tornato in cella, dopo aver confessato di aver ucciso un uomo nel gennaio 2023 per un modesto debito di droga.

La storia di Shaurn Thomas

L’incredibile storia di Shaurn Thomas, 50 anni, passato da simbolo dell’ingiustizia ad assassino reo confesso, arriva dagli Stati Uniti, per la precisione da Philadelphia.

Come riporta il Philadelphia Inquirer, l’uomo la scorsa settimana ha confessato l’omicidio di un 38enne avvenuto nel gennaio 2023.

Fonte foto: ANSA

Sette anni fa era tornato in libertà, scarcerato dopo 24 anni in cella per una ingiusta condanna.

Resta 24 anni in carcere da innocente

Shaurn Thomas era stato condannato all’ergastolo nel 1992 per un omicidio commesso nel novembre del 1990, quando un 78enne uomo d’affari portoricano era stato rapinato e ucciso.

L’uomo ha sempre sostenuto di essere innocente. Trent’anni dopo il caso è stato rivisto ed è emerso che gli investigatori all’epoca non verificarono l’alibi avanzato da Thomas.

Nel 2017 l’uomo è stato rimesso in libertà e risarcito dalla città con una cifra monstre per l’ingiusta detenzione: oltre quattro milioni di dollari.

Il 50enne era diventato il simbolo del Pennsylvania Innocence Project, un’organizzazione per i diritti civili attiva nei casi di ingiustizia.

Confessa omicidio e torna in carcere

Shaurn Thomas aveva anche iniziato a frequentare un’associazione di ex detenuti la cui condanna era stata ribaltata.

È stato in questo ambiente che l’uomo ha conosciuto prima la sua fidanzata Ketra Veasy, il cui fratello era stato accusato ingiustamente di omicidio, e poi la sua futura vittima, il 38enne Akeem Edwards, amico di infanzia della donna.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo, ormai milionario per il maxi risarcimento ottenuto, ha ucciso Edwards a colpi di pistola per un debito di 1.200 dollari relativo a una fornitura di cocaina.

Il 3 gennaio 2023 Thomas assieme alla fidanzata aveva raggiunto la casa di Edwards. Lui era entrato e uscito poco dopo. La donna aveva raccontato alla polizia di aver sentito colpi di pistola e quando il fidanzato è risalito in auto le ha detto “È morto, metti in moto”.

La donna ha raccontato che Thomas le avrebbe confessato che quello era stato il suo terzo omicidio, ma non è chiaro di quali delitti si tratterebbe.

La coppia è stata arrestata lo scorso marzo per l’omicidio di Edwards, anche grazie alla testimonianza di un terzo uomo. Veasy ha scelto di collaborare con la giustizia e ha raccontato tutto.

Tornato davanti al giudice, la scorsa settimana Shaurn Thomas ha confessato l’omicidio. La sentenza è attesa nel febbraio 2025.