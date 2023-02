Genova, violenza sessuale nel centro storico: quarto caso di stupro da parte di pusher in meno di un mese

Scrive sul web da 15 anni, muovendo i primi passi come ghost writer per piccole e medie aziende e facendo attività di debunking delle fake news. Per molto tempo si è occupato di cultura, teatro e musica indipendente. Ama la cronaca nera, la politica e tutto ciò che riguarda salute e alimentazione.

Ennesimo caso di violenza sessuale nel centro storico della città di Genova. La vittima è stata ritrovata insanguinata e sotto choc nei pressi dei vicoli della Maddalena, non distante dai palazzi dei Rolli.

Vittima della violenza sessuale insanguinata e sotto shock

La donna, una 28enne, è rimasta vittima di un assalto nella notte tra il 31 gennaio e il 1° febbraio. Agli agenti avrebbe raccontato di essere stata stuprata da un uomo in mezzo a uno dei caruggi.

L’aggressore sarebbe un cittadino nordafricano, un pusher con cui la giovane avrebbe fumato del crack. A chiamare la polizia sono stati i medici dell’ospedale Galliera.

La vittima è stata infatti soccorsa da un amico in piazza della Meridiana e poi trasportata con ferite intime molto gravi al nosocomio ligure, dove dovrà sottoporsi a delle operazioni.

Le autorità indagano nel centro di Genova: è il quarto caso

Gli investigatori della Squadra Mobile stanno conducendo le indagini per verificare la prima ricostruzione emersa dalle parole della vittima.

Non è la prima volta che si verifica un episodio simile. Nel primo mese dell’anno, ci sono state infatti altre tre denunce per violenza sessuale nella stessa zona.

Fonte foto: ANSA Uno scorcio del centro di Genova.

Tutte le vicende, su cui indagano sia i Carabinieri che la Polizia, avrebbero in comune il giro di spaccio del centro storico di Genova. A riportare le vecchie denunce è Repubblica.

Le altre denunce per stupro nella stessa zona della città

La notte di Capodanno una ragazza, intenta a raggiungere un gruppo di amiche passando per i vicoli del centro, era stata bloccata da tre giovani con una scusa e trascinata in un appartamento vicino a piazza Caricamento.

Anche lei era stata poi condotta all’ospedale Galliera, in stato confusionale, dove sono stati condotti gli esami tossicologici per verificare la possibile ingestione di Ghb, la cosiddetta droga dello stupro.

Un’altra giovane aveva invece raccontato di essere stata portata nei giardini Baltimora, tra il centro e il Porto Antico, dopo una serata in discoteca. A trovarla in stato confusionale era stato un carrozziere, la mattina successiva.

L’ultima denuncia è quella di un quindicenne, che ha invece riferito di essere stato immobilizzato da tre uomini mentre camminava in via Cairoli, e di essere stato trascinato in un vicolo per essere violentato.