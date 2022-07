Genova, 13enne subisce violenza sessuale da 17enne egiziano: Salvini sbotta su Twitter

Una ragazzina di 13 anni è stata aggredita in uno stabilimento balneare a Genova da un 17enne di nazionalità egiziana che l’avrebbe sbattuta contro il muro tenendola ferma per baciarla contro la sua volontà. Secondo quanto riportato dalle testate locali, l’aggressore farebbe parte di una struttura per minori stranieri non accompagnati e si trovava insieme al gruppo della comunità insieme a un educatore, sul lungomare di Corso Italia.

La violenza

L’episodio è avvenuto ai Bagni San Nazaro, uno degli stabilimenti sulla spiaggia del capoluogo ligure. La tredicenne sarebbe stata bloccata dal 17enne, che l’avrebbe accerchiata con l’aiuto di altri ragazzi. La giovane sarebbe riuscita a divincolarsi, attirando con le sue urla l’attenzione dei presenti.

A quel punto alcuni bagnanti e lo stesso educatore che aveva accompagnato il gruppo sono intervenuti per fermare l’aggressore che nel frattempo ha provato a darsi alla fuga.

La denuncia

Sarebbe stato lo stesso educatore a chiamare il 112 per chiedere l’intervento dei carabinieri. Arrivati sul posto, i militari dell’Arma hanno denunciato il minorenne a piede libero per violenza sessuale.

Il commento di Salvini su Twitter

La vicenda è stata commentata dal gruppo della Lega al consiglio comunale di Genova, secondo il quale nel capoluogo ligure “il fenomeno dei migranti minori non accompagnati è fuori controllo”.

Ma l’episodio è stato ripreso dallo stesso segretario del Carroccio Matteo Salvini che su Twitter ha scritto così: “Clandestini e finti profughi, spacciatori e stupratori: dal 25 settembre tutti a casa!!!”.