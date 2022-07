Né Meloni, né Salvini, né Berlusconi: chi può diventare premier in caso di vittoria del centrodestra

Giornalista pubblicista dal 2014. Da oltre 10 anni si occupa di comunicazione e informazione sul web, scrivendo di vari argomenti: dallo sport alla cronaca, passando per la politica e lo spettacolo. Ha collaborato anche con importanti quotidiani e magazine cartacei ed emittenti radio e tv.

In caso di vittoria del centrodestra alle prossime elezioni politiche in programma a settembre, potrebbe spuntare un nome a sorpresa per il ruolo di presidente del Consiglio: quello di Antonio Tajani.

Perché Tajani potrebbe diventare presidente del Consiglio

Secondo quanto riferisce ‘La Repubblica’, il Partito Popolare Europeo, attualmente primo partito dell’Europarlamento, vuole puntare proprio su Antonio Tajani, coordinatore di Forza Italia, per le prossime elezioni politiche italiane.

il Ppe riterrebbe Matteo Salvini una sorta di “nemico”, in particolare per i suoi rapporti con la Russia e con il partito di Vladimir Putin. Il Partito Popolare Europeo, inoltre, non si fiderebbe di Giorgia Meloni e guarderebbe con diffidenza al gruppo dirigente di Fratelli d’Italia.

Questo il ragionamento dei vertici popolari riportato da ‘La Repubblica’: “Dopo aver perso la Germania, dobbiamo riconquistare il governo in almeno uno dei grandi paesi europei. Al voto andranno presto Italia e Spagna. Va bene l’alleanza con la destra e anche con i sovranisti. Purché poi la guida del governo sia moderata”.

Il nome giusto, quindi, sarebbe proprio quello di Antonio Tajani, che è stato presidente del Parlamento europeo e, per 6 anni, Commissario. A Bruxelles, il vicepresidente di Forza Italia di Silvio Berlusconi è accolto e considerato un europeista e non è ritenuto un pericolo come lo sarebbe Salvini o la Meloni.

A suo favore gioca anche l’intesa con il presidente del Ppe Manfred Weber, per il quale Tajani presidente del Consiglio in Italia potrebbe fornire l’assist per la sua candidatura al posto di Ursula Von Der Leyen o comunque per la sua rimozione a vantaggio di Roberta Metsola.

Leader centrodestra: cosa ha detto Giorgia Meloni

Nel corso di un’intervista a ‘La Stampa’, Giorgia Meloni, parlando del candidato presidente del Consiglio del centrodestra, ha chiarito che chi prenderà più voti andrà a Palazzo Chigi: “Chi vince governa. Questa regola ha sempre funzionato. Non abbiamo nemmeno il tempo di cambiarla”.

Quando si vota in Italia e chi vincerebbe oggi

Con lo scioglimento della Camera dei Deputati e del Senato in seguito alla caduta del governo Draghi sono state indette le elezioni anticipate, in programma il 25 settembre 2022.

Alla luce dei sondaggi più recenti, il primo partito in Italia è oggi proprio Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni, che ha guadagnato lo 0,3% nelle ultime 2 settimane, passando dal 22,5% al 22,8%. Alle spalle di Fdi ci sono il Pd (22,1%) e poi la Lega (14,4%). Forza Italia è il quinto partito oggi, con l’8,4% dei consensi (dietro al M5S, col 10.8%).