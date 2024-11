Furto in casa dell'eurodeputata Pd Alessandra Moretti: "Non sappiamo la nazionalità dei ladri, no propaganda"

Alessandra Moretti, eurodeputata del Pd, vittima di un furto. Dei ladri si sono introdotti nella sua casa di Vicenza. A renderlo noto è la diretta interessata attraverso un post pubblicato sui suoi profili social in cui ha sottolineato che non si sa se gli autori del crimine siano italiani e stranieri, invitando tutti a non strumentalizzare la vicenda. Inoltre, nel messaggio divulgato in rete non ha lesinato una stoccata a coloro che fanno “proclami sbandierando propaganda facile”. Una frase che sembra essere indirizzata ad alcune forze di maggioranza del governo.

Furto in casa di Alessandra Moretti: la scoperta e la chiamata alla polizia

L’europarlamentare Moretti ha scoperto il furto nelle scorse ore, dopo essere rientrata da Bruxelles. In particolare, ha spiegato che all’inizio pensava che i ladri fossero ancora dentro la sua abitazione. Immediatamente ha chiamato la polizia che l’ha raggiunta in pochi minuti.

“Si è precipitata ad offrirmi soccorso”, ha aggiunto Moretti in riferimento alla tempestività degli agenti che hanno poi provveduto a perlustrare gli interni e gli esterni della casa.

Fonte foto: ANSA Alessandra Moretti

“Mi sono rimasti accanto per calmare il mio spavento”, ha tenuto a precisare l’eurodeputata dem, che ha ringraziato calorosamente i poliziotti, la scientifica e il Questore Dario Sallustio “per il prezioso lavoro che svolgono ogni giorno per garantire la sicurezza e l’incolumità delle persone”.

E ancora: “Grazie anche a Giacomo Bez per aver seguito tutte le operazioni aiutandomi a ricostruire quanto accaduto”.

L’eurodeputata e l’invito a non strumentalizzare la vicenda

Moretti ha poi proseguito invitando a non strumentalizzare l’episodio del furto: “Non sappiamo la nazionalità di queste bande che nel giro di pochi giorni hanno commesso svariati furti e infrazioni. Potrebbero essere italiani, come stranieri con cittadinanza, bianchi, neri, mulatti. Indipendentemente da chi siano, vanno perseguiti e assicurati alla giustizia“.

La dem ha inoltre scritto che senza dubbio vanno garantite alle forze dell’ordine le risorse necessarie per poter svolgere al meglio il loro lavoro “con strumenti e dotazioni adeguate e avanzate tecnologicamente”.

Moretti: “Non basta fare propaganda”

“Non basta – ha concluso – fare grandi proclami sbandierando propaganda facile: bisogna agire concretamente anche attraverso la divulgazione della cultura legalità”.

Non è difficile capire a chi sia rivolto l’invito a non strumentalizzare la faccenda. Da tempo Lega e Fratelli d’Italia vengono accusati dalle opposizioni di sfruttare alcuni episodi di cronaca con protagoniste persone straniere a scopi propagandistici ed elettorali.