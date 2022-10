Filippine, aereo con 173 persone a bordo finisce fuori pista durante l'atterraggio: ci sono feriti

Un aereo della Korean Air è finito fuori pista durante la fase di atterraggio all’aeroporto internazionale di Cebu, nelle Filippine.

La nota ufficiale

Tutti i 173 passeggeri e l’equipaggio a bordo del volo Korean Air KE631 da Incheon sono stati evacuati in sicurezza dopo che l’aereo, un Airbus A330, è finito oltre la fine della pista. Lo ha reso noto, in un rapporto riportato dall’agenzia ‘Ansa’, l’Autorità per l’aviazione civile delle Filippine (CAAP).

Il bilancio dei feriti

Alcune delle persone che si trovavano a bordo dell’aereo della Korean Air finito fuori pista durante l’atterraggio a Cebu, nelle Filippine, hanno riportato ferite lievi. I feriti sono stati assistiti nell’ infermeria dell’aeroporto. L’incidente ha provocato la chiusura temporanea dell’aeroporto di Cebu, il secondo più trafficato del Paese.

Fonte foto: ANSA L’aereo della Korean Air protagonista dell’incidente nelle Filippine.

Le cause dell’incidente

Sulle cause dell’incidente avvenuto all’aeroporto di Cebu è in corso un’indagine. Il presidente della Korean Air Woo Kee-hong si è scusato per quanto accaduto e ha promesso “un’indagine approfondita” da parte delle autorità filippine e coreane per far chiarezza sui fatti.

L’ipotesi principale sulla causa dell’incidente, come riferito dal ‘Corriere della Sera’, è il maltempo. L’aereo è finito fuori pista per circa 300 metri a 165 chilometri orari di velocità. Era al terzo tentativo di atterraggio. L’incidente ha provocato la distruzione di una parte significativa del velivolo.

Il volo Korean Air 631 era decollato da Seul, in Corea del Sud, alle ore 19,20 locali (le 12,20 in Italia) di domenica 23 ottobre. Attorno alle 16 (ora italiana) sul monitor della cabina dei piloti il “Metar” (il bollettino con le informazioni meteorologiche) dello scalo di Cebu segnalava nuvole basse e temporale.

Alle 16,12 (sempre ora italiana) l’A330 ha tentato un primo atterraggio, ma ha dovuto annullare la discesa quando si trovava ormai a circa 40 metri di quota. Un quarto d’ora dopo è stato effettuato un secondo tentativo, ma anche in questo caso l’aereo ha dovuto riprendere quota.

Attorno alle 17 (ora italiana) comandante e primo ufficiale hanno deciso di tentare un terzo e ultimo tentativo di atterraggio: l’Airbus A330 è sceso attorno alle 17,08 e 20 secondi, ma il tentativo di atterraggio non è andato a buon fine.