Aereo finisce fuori pista e travolge una famiglia in Colombia: morto un bimbo di tre anni, grave un altro

Tragedia in Colombia: un bambino di tre anni è stato travolto e ucciso da un piccolo aereo uscito di pista in fase di decollo. Il velivolo non è riuscito a decollare ed è finito all’esterno dello scalo travolgendo una famiglia seduta ad un chiosco. Nell’incidente sono rimasti feriti in modo grave un altro bambino e una donna.

Aereo finisce fuori pista e travolge dei bambini

La tragedia è avvenuta nella mattina di lunedì 17 ottobre attorno alle 11 (ora locale), nei pressi dell’aeroporto di Santa Marta, città della Colombia settentrionale affacciata sul Mar dei Caraibi.

L’incidente si è verificato durante la fase di decollo di un piccolo aereo SF50 Cirrus diretto a Bogotà con sette persone a bordo.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale, il velivolo non è riuscito a decollare e si è schiantato in un piazzale all’esterno dell’aeroporto, fino a fermare la propria corsa contro un albero.

Morto un bimbo di tre anni, gravissimo un alto bambino

Secondo quanto riportano i media locali, il piccolo aereo è finito fuori pista ed ha travolto una famiglia che era seduta ad un chiosco: due donne di 62 e 93 anni, due bambini di 3 e 6 anni e un adolescente di 16.

Gravi le conseguenze dell’incidente: il bimbo di tre anni è morto ed il cuginetto di sei anni è stato ricoverato in ospedale in gravi condizioni, in terapia intensiva. Grave anche la 62enne, nonna dei tre minori, che ha riportato diversi traumi e una profonda ferita alla testa.

Ferite meno gravi per il 16enne e l’altra donna di 93 anni. Solo lievi ferite per i due membri dell’equipaggio e i cinque passeggeri dell’aereo, tutti accompagnati in ospedale per accertamenti.

Le indagini

Il sindaco di Santa Marta, Virna Johnson, si è recata personalmente sul posto per occuparsi dell’emergenza e dell’assistenza alle persone rimaste coinvolte nell’incidente.

L’ente di controllo dell’aeronautica civile colombiana ha riferito di aver inviato una commissione d’indagine a Santa Marta per stabilire se si sia trattato di un guasto meccanico o di un errore del pilota durante le manovre di decollo.