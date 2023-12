Elodie risponde a Gino Paoli: "Ci sono artisti che hanno scritto capolavori, ma nella vita sono delle m****"

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Gino Paoli fa infuriare Elodie. O almeno così sembra da un criptico post su X della cantante in cui critica duramente “artisti che hanno scritto capolavori, ma nella vita di tutti i giorni sono delle m***e”. In tanti collegano le parole di Elodie a quanto detto dal cantautore in una recente intervista.

Gino Paoli: “Oggi emergono le cantanti che mostrano il culo”

In una lunga intervista di Aldo Cazzullo pubblicata oggi venerdì 15 dicembre sul Corriere della Sera, Gino Paoli affronta vari temi e ripercorre la sua lunga vita e carriera.

L’89enne cantautore genovese, che sta promuovendo in questi giorni la sua autobiografia Cosa farò da grande, stronca senza tanti giri di parole il mondo dello spettacolo attuale.

“È tutto apparenza. Oggi peggio di ieri. Ieri avevamo Mina e la Vanoni. Oggi emergono le cantanti che mostrano il culo“, afferma Gino Paoli.

Elodie risponde a Gino Paoli

Nelle parole di Gino Paoli non c’è nessun riferimento a Elodie, ma pur senza nomi fatti la sua frecciata non è passata inosservata ed è rimbalzata sui social, scatenando diverse polemiche.

E poco dopo Elodie ha scritto così su X: “Ci sono artisti che hanno scritto capolavori, ma nella vita di tutti i giorni sono delle m***e, è così. Io preferisco essere una bella persona“.

Anche qui nessun riferimento diretto, ma in tanti, come molti fan che hanno commentato sotto al post, hanno interpretato le parole della cantante come una risposta diretta a Gino Paoli.

Elodie, polemiche e critiche

Negli ultimi tempi Elodie è stata spesso al centro di polemiche e critiche per gli outfit sexy e provocanti che indossa nei video e durante i suoi concerti.

Di solito la cantante non risponde direttamente a questi attacchi, in questo caso invece ha voluto dire la sua sulle parole di Gino Paoli. Anche perché si tratta di tema per cui Elodie si batte da tempo, la possibilità per le donne di poter fare quello che si vuole con il proprio corpo.