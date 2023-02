Elodie infuriata in aeroporto, rissa sfiorata con un uomo: il racconto della cantante nella sua docuserie

Giornalista freelance. Nato a Cagliari nel 1993, si laurea in Lingue e Comunicazione per poi proseguire gli studi nell’ambito del giornalismo. Muove i primi passi professionali in una webradio e si dedica negli anni all’informazione online. Scrive di cronaca, politica e altre tematiche legate all’attualità.

Elodie non ha mai nascosto di avere un carattere impulsivo, tanto che a volte faticherebbe a contenerlo. Lo dimostra un episodio avvenuto in un aeroporto raccontato dalla cantante stessa nella sua prima docuserie, ‘Sento ancora la vertigine’. La star reduce del 73esimo Festival di Sanremo per poco non è venuta alle mani con un uomo: il retroscena svelato ha subito fatto il giro di social e giornali.

La furiosa lite di Elodie in aeroporto

L’artista ha raccontato che tutto è successo mentre era in sovrappensiero in un aeroporto, “forse a Pescara”. A un certo punto si è accorta di un uomo che parlava di lei. “È passata una che somiglia a Elodie”, aveva detto.

“Io ero sempre nel mio mondo” ha ricordato la cantante, sottolineando di averlo però sentito aggiungere: “Sta sotto effetto di qualcosa”. Parole che le hanno fatto perdere totalmente le staffe. Così si è avvicinata a lui infuriata per affrontarlo.

Fonte foto: ANSA Elodie sul palco dell’Ariston durante l’ultima edizione del Festival di Sanremo

“Sono andata lì che sembravo veramente sotto effetto di qualcosa. Me lo sono mangiato. Gli ho urlato che ca**o avesse detto”, ha spiegato Elodie.

L’intervento della polizia

Per placare la sua rabbia è stato necessario l’intervento della polizia. “Sono impazzita”, ha ammesso la cantante, precisando che il povero malcapitato era rimasto pietrificato. Si sarebbe poi giustificato sostenendo di aver detto quelle parole senza pensarci troppo.

“Un uomo che poteva avere cinquant’anni che dice una cosa così. Ma poi perché dovrei considerarlo? Stavo in aeroporto e dovevo pensare a chi mi riconosceva e salutare uno per uno ‘ciao, buonasera’, che è uno spettacolo?”, ha commentato l’artista.

La prima docuserie di Elodie

La docuserie di Elodie in cui trova spazio il racconto della vicenda è disponibile su Prime Video dal 20 febbraio. Migliaia di fan adesso non vedono l’ora di saperne di più sulla vita dell’artista. Il progetto, articolato in tre episodi prodotti da Matteo Rovere con Leonardo Godano e diretti da Nicola Sorcinelli, è incentrato sugli ultimi anni della sua carriera.

“Include la mia quotidianità”, ha spiegato la cantante, aggiungendo con l’ironia che la contraddistingue che tante cose avrebbe voluto toglierle “perché sono semplicemente io senza trucco e parrucco”.