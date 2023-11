Elodie ricorda Giulia Cecchettin in concerto a Napoli: il video del minuto di silenzio chiesto dalla cantante

La notizia dell’omicidio di Giulia Cecchettin, per il quale è stato arrestato l’ex fidanzato Filippo Turetta dopo una lunga fuga, ha scosso anche Elodie che, in occasione del suo concerto a Napoli, ha voluto ricordare la memoria della giovane di Vigonovo.

Il gesto di Elodie per Giulia Cecchettin

Elodie ha reso omaggio a Giulia Cecchettin durante il suo concerto a Napoli: dal palco del Palapartenope, la cantante ha richiesto un minuto di silenzio per la ragazza di Vigonovo.

Le parole dell’artista dal palco del Palapartenope di Napoli: “Volevo ringraziarvi tanto per essere qui. Però, non posso togliermi dal cuore il peso che mi ha lasciato la notizia della morte di Giulia. Quindi ci terrei tanto assieme a voi a fare un minuto di silenzio in sua memoria, credo che sia molto importante”.

Le parole di Madame dopo la morte di Giulia Cecchettin

Quella di Elodie non è stata l’unica reazione nel mondo della musica all’omicidio di Giulia Cecchettin. Su Instagram, Madame ha scritto: “Non so quanto si possa fare da una storia Instagram, per questo fatico a espormi nella quasi totalità del casi. Al contempo questo argomento mi tocca così nel profondo che una cosa mi sento di dirla”.

Poi ha aggiunto: “Invito genitori e insegnanti ad aprire dibattiti su quanto accaduto. Invito a domandare senza scrupoli se va tutto bene a chi è vicino. Invito ogni ragazza a esporre con fermezza la propria posizione, esigere rispetto, chiedere aiuto”. Secondo la cantante “bisogna ora più che mai tirare fuori le unghie”.

Ancora Madame: “Quanto ai ragazzi, incaz*atevi per quanto è accaduto, schifatevi di quanto è accaduto, lottate per quanto è accaduto, parlatene. Non è normale la disparità di genere, non può essere normale”.

La chiosa finale della cantante: “Sono vicina ai cari della vittima, oggi abbiamo perso tutti una sorella, un’amica, una cara amica“.

Gli altri commenti da Piero Pelù a Francesco Renga

Piero Pelù, commentando l’omicidio di Giulia Cecchettin, ha scritto su Instagram: “Mi vergogno di essere uomo. Siamo tutti da rifare”.

Francesco Renga, sempre su Instagram, ha scritto: “Giulia… Ti chiedo scusa”.

Il messaggio del rapper Nayt: “Sento che il silenzio su certi argomenti mi inizia a diventare troppo complice. i temi che dobbiamo affrontare oggi come società sono la mancanza di riconoscimento, l’incapacità di guarire il dolore e di conseguenza di gestire i nostri sentimenti. noi come esseri umani abbiamo il compito di scoprire cos’è l’amore. diffondere questo sapere”.