Due ragazzini sullo stesso monopattino investiti da un'auto a Pregnana Milanese: sono entrambi gravissimi

Un grave incidente si è verificato a Pregnana Milanese, dove due giovani di 15 e 16 anni che viaggiavano insieme in monopattino sono stati investiti da un’auto. I due, un ragazzo e una ragazza, si trovano ora in ospedale, dove sono ricoverati in gravi condizioni.

Investiti in monopattino da un’auto

È avvenuto durante la mattinata di oggi – martedì 30 aprile 2024 – intorno alle ore 7:30, un incidente su viale dell’Industria a Pregnana Milanese, comune facente parte della città metropolitana di Milano, in Lombardia.

Stando alle prime informazioni fin qui raccolte, due giovani, un ragazzo e una ragazza di 15 e 16 anni, stavano percorrendo la strada entrambi a bordo di un monopattino elettrico, quando sono stati colpiti da un’automobile.

Pregnana Milanese, comune nel quale due giovani che viaggiavano in monopattino sono stati investiti da un'auto e sono ora ricoverati in gravi condizioni

Come riportato dall’ANSA è stato proprio l’autista del veicolo, un uomo di 28 anni, ad aver allertato i soccorsi dopo essersi fermato in seguito all’urto.

L’arrivo dei soccorsi a Pregnana Milanese

Sul luogo del sinistro sono quindi accorsi i Carabinieri di Legnano (Milano), gli agenti della Polizia locale e il personale medico del 118 Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza), giunto con due ambulanze e un’auto medica.

Dopo aver prestato i primi soccorsi ai due giovani, ancora coscienti dopo essere caduti violentemente a terra, gli operatori sanitari hanno deciso di trasferirli in codice rosso al pronto soccorso dell’Ospedale di Legnano.

La ragazza avrebbe riportato un trauma cranico, mentre il ragazzo un trauma alla schiena. Entrambi sono ricoverati in gravi condizioni presso il nosocomio lombardo, ma non sarebbero in pericolo di vita. Illeso invece il 28enne alla guida dell’automobile.

Il problema della sicurezza stradale

Tutta da ricostruire la dinamica dell’incidente, con le Forze dell’Ordine presenti che da subito sono state impegnate nei rilievi e negli accertamenti necessari alla ricostruzione del sinistro.

Recentemente, durante il convegno “Strategie e strumenti per la sicurezza stradale nella mobilità” tenutosi alla Camera, il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha parlato di “cifre intollerabili, da bollettino di guerra”.

“Continuiamo a pagare un tragico costo per la nostra mobilità con 70.000 morti e centinaia di migliaia di feriti dovuti a incidenti stradali. La sicurezza stradale è innanzitutto cultura sociale, educazione civica, che prescinde da qualsiasi attività tecnica”, aveva detto il ministro, che ha ricordato di come nel solo 2023 ben 41.854 persone sono rimaste ferite in seguito a incidenti stradali.