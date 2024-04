Incidente sulla SS 106 a Roccani vicino Catanzaro, auto si schianta contro un tir: un morto, strada chiusa

Giornalista professionista esperto di relazioni internazionali e geopolitica, scrive anche di attualità, cultura ed economia. Collaboratore di diverse testate nazionali, ha scritto due libri e curato la pubblicazione in italiano di un saggio del politologo statunitense John J. Mearhseimer.

Un violentissimo incidente si è verificato questa mattina, martedì 30 aprile, sulla SS106 a Roccani, vicino a Catanzaro, nel comune di Simeri Crichi. Un auto si è schianta contro un tir, provocando la morte di un uomo.

Incidente mortale sulla SS106 vicino a Catanzaro

L’uomo era alla guida di una Kia Sportage che si è scontrata frontalmente con un Tir.

Sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine per fare luce sulla dinamica dell’incidente mortale verificatosi sulla SS106.

Le cause dell’incidente, riporta l’agenzia Agi, sono al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Sellia Marina, mentre il 118 intervenuto con un’ambulanza e con elisoccorso non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.

Disagi al traffico

I vigili del fuoco sono intervenuti sul luogo del sinistro per mettere in sicurezza i mezzi e la zona.

La statale 106 è chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia: si attendono le autorizzazioni necessarie per la rimozione della salma.

Fonte foto: Tuttocittà.it

L’incidente mortale è avvenuto sulla SS106

Deceduto il conducente dell’automobile

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta del Sud, l’uomo alla guida della Kia morto nel violento sinistro sarebbe il dottor Salvatore Mustara, 44enne di Sellia Marina, medico di famiglia a Botricello, unico passeggero a bordo.

L’allarme è scattato verso le 9.30 di oggi, martedì 30 aprile.

L’incidente è avvenuto nel territorio comunale di Simeri Crichi, comune di quasi 5000 anime che sorge a est di Catanzaro, in Calabria, e si estende dai piedi della Sila sino alla costa ionica.

È conosciuto per aver dato i natali al monaco greco-calabro Bartolomeo di Simeri.

Ennesimo incidente sulla SS2016

Si tratta dell’ennesimo incidente mortale verificatosi in pochi giorni sulla SS106. Come riportato dall’agenzia Ansa, non ce l’ha fatta la donna, Francesca Stornelli, 53 anni, di Scicli (Ragusa) rimasta ferita domenica 28 aprile nell’incidente avvenuto sulla statale 106 nei pressi dello svincolo di Villapiana.

La donna è deceduta ieri, lunedì 29 aprile, nell’ospedale Annunziata di Cosenza dove era stata trasportata con l’elisoccorso per le gravi ferite riportate.

Nel violento sinistro sono rimaste coinvolte tre auto, un’Audi, su cui viaggiava la 53enne insieme al marito, una Skoda e un Opel Insigna, e ha causato altri sette feriti che sono stati trasportati negli ospedale di Trebisacce, Corigliano e Rossano.