Il Governo approva l'assicurazione obbligatoria per i monopattini elettrici: cosa cambia con la nuova norma

Nuove regole sulle assicurazioni. Il Governo approva in via preliminare la struttura del decreto che dovrà recepire le nuove norme europee. Tra le misure pronte all’introduzione anche l’assicurazione per i monopattini elettrici.

L’Assicurazione sui monopattini elettrici

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare lo schema di decreto legislativo per la riforma delle assicurazioni di responsabilità civile per le auto, su richiesta del ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Le nuove norme recepiranno una direttiva europea volta ad armonizzare le regole sulle assicurazioni per vari mezzi che circolano sulle strade dell’Unione Europea.

Un autobus che trasporta i passeggeri degli aerei al terminal, un altro dei mezzi che dovrà essere assicurato secondo la nuova norma

Le modifiche apportate sono principalmente al codice della strada e a quello delle assicurazioni e riguardano la nuova definizione di veicolo, che includerà ora una categoria più ampia.

La conseguenza più importante è l’inclusione dei monopattini elettrici, e più in generale i veicoli elettrici leggeri, tra quelli che dovranno obbligatoriamente essere assicurati.

Gli altri veicoli e le circostanze a cui verrà esteso l’obbligo

Non cambiano le regole però soltanto per i monopattini. La RC Auto sarà estesa infatti ad un numero elevato di veicoli e di situazioni che prima non erano incluse.

L’obbligo di copertura assicurativa sarà esteso a tutti i veicoli senza distinzione del terreno su cui vengono utilizzati. Ad esempio non saranno più esclusi quelli usati in zone ad accesso limitato, come i bus che trasportano i passeggeri degli aerei fino al terminal.

Non sarà più determinante per l’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile sui veicoli, anche il fatto che il veicolo stesso sia in movimento o meno.

Le nuove norme sulle assicurazioni

Le nuove norme sono però anche a tutela del consumatore. Viene infatti rafforzato il cosiddetto preventivatore, lo strumento che permette di confrontare gratuitamente i prezzi, le tariffe e le condizioni contrattuali delle assicurazioni.

Lo strumento sarà consultabile sui siti dell’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) e del ministero delle Industrie e del Made in Italy. Grazie ad esso dovrebbe essere garantita la trasparenza delle tariffe e la concorrenza.