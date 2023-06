Nuovo codice della strada 2023 approvato in Consiglio dei ministri: alcolock, cellulare, multe e monopattini

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Mi interesso principalmente di cronaca, politica ed economia. Ogni tanto scrivo un libro.

Il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge delega sul nuovo codice della strada, riforma fortemente voluta dal ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini. Il nuovo codice prevede una serie di novità e un giro di vite all’insegna della maggiore sicurezza alla guida.

Nuovo codice della strada: quando entra in vigore

“Se ti stronchi di canne, bevi in discoteca e poi guidi oppure sniffi e vieni trovato tramite i controlli tu la patente non la vedi più”. E “sull’utilizzo del cellulare alla guida non ci sarà solo la decurtazione dei punti dalla patente, ma ci sarà la sospensione, visto che il 15% degli incidenti è figlio della distrazione dovuta alle chat e ai WhatsApp”.

Sono le parole del ministro Salvini, che in conferenza stampa ha confermato la linea dura e non ha nascosto un certo orgoglio nell’illustrare la riforma del codice della strada da lui spinta.

Si è concluso dunque il primo passo di approvazione del nuovo codice della strada. Ora il testo, per entrare in vigore, dovrà essere approvato dal Parlamento e poi pubblicato. Di seguito le novità introdotte.

Alcol alla guida e alcolock

Per chi sia già stato trovato ubriaco alla guida è previsto l’obbligo di installazione dell’alcolock, il dispositivo che impedisce l’accensione dell’auto se si è bevuto anche una minima quantità di alcol.

Il tasso alcolemico tollerato in questi automobilisti è zero.

Fonte foto: ANSA

Un minorenne pizzicato a guidare ubriaco potrà ottenere la patente non prima dei 24 anni.

Autovelox

Il Mit stabilirà secondo quali modalità dovranno operare gli autovelox. L’idea espressa più volte da Salvini è che gli autovelox “non devono servire ai comuni per battere cassa”.

Droga alla guida

Basterà un test rapido salivare, dal quale venga confermato l’utilizzo di droga, per incorrere nella revoca della patente con divieto di conseguirla per tre anni.

Educazione stradale per i giovani

+2 punti sulla patente ai giovani che abbiano frequentato corsi sulla sicurezza stradale a scuola.

Ergastolo della patente

Chi viene trovato ubriaco o drogato al volante subirà il ritiro della patente fino a 20 giorni.

Chi è recidivo subirà il ritiro della patente fino a 30 anni.

Guida durante la sospensione della patente

Chi sia trovato a guidare pur avendo la patente sospesa pagherà una multa dai 2.046 ai 8.186 euro. E non solo: prevista anche revoca della patente e fermo amministrativo del veicolo per tre mesi. Continuare a circolare nonostante il fermo porterà alla confisca.

Monopattino

Chi voglia circolare in monopattino dovrà disporre di casco, così come di targa e assicurazione (in mancanza si rischia la multa da 100 a 400 euro).

Permesso circolare contromano e sui marciapiedi solo spingendo a mano il monopattino nelle aeree extraurbane.

Se il monopattino è privo di frecce e doppi freni c’è una multa da 200 a 800 euro.

Neopatentati e limiti di cilindrata

Solo dopo i tre anni dal conseguimento della patente ci si potrà mettere alla guida di un’auto che abbia 55 kw.

Passaggi a livello

Implementata la segnaletica presso i passaggi a livello.

Sorpassare le biciclette

Vietato sorpassare un ciclista a meno di un metro e mezzo di distanza.

Safety car

Previsto l’utilizzo di safety car, come nelle corse automobilistiche, per rallentare il flusso delle auto in caso di incidenti.

Telefonino alla guida

Usare il cellulare alla guida si traduce in una sospensione breve: da 7 giorni fino a 15 giorni se si hanno meno di 20 punti sulla patente.