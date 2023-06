SONDAGGIO - Approvato il nuovo Codice della strada, stretta su alcol e droghe: sei d'accordo con le misure?

Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, scrive da diversi anni su temi di attualità, con particolare attenzione alle tematiche giovanili e ambientali. Ha collaborato con case editrici per la recensione di saggi e romanzi e nel 2021-2022 è stata moderatrice di talk dal vivo su Roma.

Il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge sulla sicurezza stradale firmato da Matteo Salvini. Il passaggio successivo sarà la discussione, la possibile modifica e l’approvazione da parte del Parlamento del nuovo Codice della strada. Le norme prevedono il ritiro della patente per chi beve o si droga, sospensione della patente per chi guida con il cellulare in mano, ma anche nuove misure per la messa in sicurezza del monopattino, come casco e assicurazione obbligatoria per tutti.

Dopo i recenti casi di cronaca nera che hanno visto coinvolti ciclisti in aree urbane (come la donna investita da un’auto a Milano), il ministero dei Trasporti ha introdotto nel disegno di legge l’obbligo di sorpasso delle biciclette con un metro e mezzo di distanza di sicurezza. Infine il caso degli youtuber (che ha comportato gli arresti domiciliari per Matteo Di Pietro) ha aperto la questione dell’educazione stradale nelle scuole: mentre sarà punita con una stretta il comportamento illegale, nel nuovo Codice della strada è stato introdotto un bonus di due punti sulla patente per i ragazzi che seguiranno corsi sulla sicurezza stradale distribuiti dal ministero dei Trasporti.

Le nuove norme approvate, con stretta per i comportamenti scorretti e aumento delle sanzioni, sono troppo severe? Ditecelo partecipando al nostro sondaggio:

