Un'altra donna in bicicletta investita da un'auto a Milano: 83enne ricoverata in gravi condizioni

Ancora una persona investita mentre viaggiava in bicicletta per le strade di Milano. Si tratta di una persona anziana, una donna al momento ricoverata in gravi condizioni, vittima di un incidente proprio nel giorno della manifestazione contro la scarsa sicurezza stradale per i ciclisti nel capoluogo.

Anziana investita a Milano

Secondo le prime informazioni fin qui raccolte, una donna anziana che stava attraversando la strada in bicicletta è stata investita da un’auto e ora si trova ricoverata all’ospedale in gravi condizioni.

L’incidente sarebbe avvenuto nella tarda mattinata di oggi, venerdì 23 giugno, in via Domodossola, strada ubicata tra corso Sempione e l’area sede del complesso residenziale e commerciale CityLife.

Fonte foto: Tuttocittà.it Via Domodossola, a Milano, dov’è stata investita una donna di 83 anni che viaggiava in sella alla propria bicicletta

L’anziana, una donna di 83 anni, dopo essere stata investita sarebbe stata soccorsa dall’automobilista che era alla guida della vettura, nell’attesa dell’arrivo dei soccorsi.

L’arrivo dei soccorsi

In poco tempo sul posto sono giunte una pattuglia della Polizia locale e un’ambulanza del 118, con il personale sanitario che ha soccorso la donna, trasportata poi all’ospedale “San Carlo Borromeo” del capoluogo meneghino.

La donna investita, che versava in gravi condizioni, è stata ricoverata in codice rosso, ma non sarebbe in pericolo di vita.

L’incidente è avvenuto a distanza di poche ore dalla manifestazione che ha visto un centinaio di persone, la maggior parte delle quali a bordo di una bicicletta, bloccare piazzale Loreto in segno di protesta per la scarsa sicurezza per i ciclisti sulle stradi Milano.

I precedenti incidenti a Milano

La manifestazione è stata organizzata proprio in seguito a un incidente, questa volta mortale, che è avvenuto giovedì 22 giugno, nel quale una donna di 60 anni che viaggiava in bicicletta ha perso la vita in ospedale dopo essere stata travolta da una betoniera.

È stata la quinta vittima in bicicletta del 2023 nel capoluogo lombardo, e nella maggior parte dei casi lo scontro mortale è avvenuto con un mezzo pesante, come camion e betoniere.

E fa comunque pensare il fatto che, nonostante questi numeri, Milano è una delle città italiane con il più alto numero di chilometri coperti da pista ciclabile. Ma la giunta del capoluogo, come spiegato dall’ assessora alla mobilità Arianna Censi, ha già pronta una delibera che dovrebbe entrare in vigore da metà luglio, con la quale si introdurrà l’obbligo di sensore dell’angolo cieco.