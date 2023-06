Donna in bici morta investita da una betoniera a Milano dopo una svolta: troppo gravi le ferite riportate

Una laurea in Giurisprudenza con una tesi su “Mafia Capitale”, anticamera della passione per il giornalismo. Le prime esperienze nella cronaca locale pugliese con videocamera e microfono nello zaino. Poi il Master in Giornalismo di Torino e adesso l’ossessione per l’approfondimento e per i podcast

Era in bici quando è stata investita da una betoniera. È successo nella mattinata del 22 giugno a Milano, dove una donna di 60 anni è morta dopo essere stata investita dal mezzo pesante. Le sue condizioni sono apparse subito critiche. I soccorritori, infatti, l’hanno rianimata a fatica. La donna è stata subito trasportata in codice rosso al Policlinico di Milano, ma questo non è stato sufficiente a salvarle la vita. Le ferite riportate erano troppo gravi.

L’incidente in piazza Durante

Erano circa le 9:30 della mattina di giovedì 22 giugno, quando la donna è stata investita da una betoniera a Milano.

L’incidente si è verificato in piazza Durante. L’impatto con il mezzo pesante è stato violento, tanto che gli operatori del 118 intervenuti per soccorrere la donna hanno dovuto rianimarla, riuscendoci a fatica.

Fonte foto: ANSA La polizia locale sul posto dell’incidente per condurre i rilievi

I soccorritori hanno raggiunto il punto in cui si è consumato l’incidente con un’ambulanza e un’auto medica. Ma le condizioni della donna sono subito apparse critiche.

La 60enne, infatti, è stata immediatamente trasportata in codice rosso al Policlinico di Milano. Questo però non è bastato a salvarle la vita. La donna, infatti, è morta nella tarda mattinata a causa delle gravi ferite riportate.

Travolta mentre pedalava

Sul posto sono intervenuti anche i vigli del fuoco e gli agenti della polizia locale che dovranno fare chiarezza sull’esatta dinamica dell’incidente mortale.

Gli inquirenti avrebbero già raccolto le dichiarazioni dell’autista della betoniera subito dopo l’impatto. Ma la morte della 60enne complica le cose.

Stando alle prime informazioni, pare che la donna stesse pedalando in sella alla sua bici quando è stata investita dalla betoniera che arrivava da via Predabissi.

Colpita quando la betoniera ha svoltato

La dinamica dell’impatto non è certa, ma è emerso che la 60enne sarebbe stata colpita nel momento in cui la betoniera ha svoltato a destra, in direzione via Leoncavallo.

Sembra, infatti, che la ciclista si trovasse nei pressi della fiancata del veicolo quando l’autista ha svoltato.

L’impatto l’ha fatta cadere al suolo, dove è stata soccorsa dagli operatori del 118 che l’hanno ritrovata sulle strisce pedonali.

Dopo averla rianimata, l’hanno trasportata in ospedale. Ma non c’è stato nulla da fare: la donna è morta a distanza di poche ore.

A inizio giugno, sempre a Milano, un uomo di 55 anni è morto travolto da un camion. Anche in quel caso la vittima era a bordo della sua bici.