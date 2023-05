Ciclista investito e ucciso da un camion in via Comasina a Milano: la vittima è un uomo di 55 anni

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Grave incidente stradale nella mattinata di lunedì 8 maggio in via Comasina, a Milano. Intorno alle 10,30 un uomo di 55 anni, che viaggiava in sella ad una bicicletta, è stato travolto e ucciso da un camion. Secondo una prima ricostruzione i due mezzi viaggiavano verso la stessa direzione quando il camion ha girato verso destra e ha centrato la bicicletta. Il 55enne, un uomo di nazionalità cinese residente a Cormano, è morto poco dopo essere giunto in ambulanza all’ospedale Niguarda di Milano.

Incidente all’incrocio tra via Comasina e via Novate

La dinamica esatta dello scontro è ancora al vaglio della polizia locale. L’incidente è avvenuto all’incrocio tra via Comasina e via Novate, in direzione periferia.

Stando ai primi riscontri, il camion avrebbe girato a destra al semaforo andando così a urtare la bicicletta. A quanto pare, ma come detto l’esatta dinamica non è stata ancora chiarita – la bici stava viaggiando fuori dalla pista ciclabile.

Niente da fare per il ciclista 55enne

Il mezzo è stato urtato dal camion ed è stato poi trascinato per un centinaio di metri. Le condizioni del 55enne in sella alla bicicletta sono apparse subito molto gravi.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118. Dopo aver stabilizzato il paziente, i soccorritori si sono diretti a sirene spiegate verso l’ospedale Niguarda. Qui, poco dopo il suo arrivo, il 55enne cinese è morto.

Sottoposto all’alcol test, il conducente del camion – un uomo di 55 anni di nazionalità italiana – è risultato negativo.

Fonte foto: Tuttocittà L’incidente è avvenuto all’incrocio tra via Comasina e via Novate, a Milano

Altri incidenti camion-bici a Milano

Nelle ultime settimane, a Milano, sono stati registrati diversi incidenti tra mezzi pesanti e biciclette. Lo scorso 20 aprile una donna di 39 anni era stata travolta e uccisa da un camion in via Francesco Sforza.

Nel mese di febbraio una 38enne aveva perso la vita dopo essere stata investita da un mezzo pesante all’angolo tra piazzale Loreto e viale Brianza.

A novembre a perdere la vita era stata un’altra donna in bici investita da una betoniera nei pressi dei bastioni di Porta Nuova.