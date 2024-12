Sonia Bruganelli a Belve fa infuriare Marco Salvati, ex collaboratore di Paolo Bonolis: pronti gli avvocati

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

L’intervista a Sonia Bruganelli andata in onda nella puntata di Belve di martedì 3 dicembre 2024 potrebbe avere strascichi in Tribunale, per le parole pronunciate dall’opinionista tv su Marco Salvati, storico ex collaboratore di Paolo Bonolis. Ma cosa è successo tra Sonia Bruganelli e Marco Salvati? E quali sono le loro ultime dichiarazioni pubbliche? Procediamo con ordine.

Il post di Marco Salvati su Sonia Bruganelli

Nel corso della puntata di “Belve” di martedì 3 dicembre, Francesca Fagnani ha ricordato il post pubblicato il 12 ottobre su X da Marco Salvati, indirizzato a Sonia Bruganelli e incentrato su quanto successo ai tempi della trasmissione “Avanti un altro“:

“Cara Sonia Bruganelli, parlo adesso e poi mai più. Non è vero che la gente ti critica perché adesso non sei più la moglie di. Io l’ho fatto quando lo eri, e hai costretto tuo marito a cacciarmi da un programma che per me era un figlio. Pensa che ora mi fai tenerezza”.

Fonte foto: IPA

Sonia Bruganelli è stata ospite a “Belve” nella puntata della trasmissione di Francesca Fagnani andata in onda nella serata di martedì 3 dicembre.

Cosa ha detto Sonia Bruganelli su Marco Salvati a Belve

Nell’intervista concessa a Francesca Fagnani per la trasmissione Belve, Sonia Bruganelli, commentando il messaggio pubblicato a ottobre su X da Marco Salvati, ha detto:

“Quello che è accaduto con Marco sul lavoro sono state cose talmente gravi che che probabilmente avrei dovuto denunciare e non l’ho fatto”. Forse ti può interessare Sonia Bruganelli a Belve sulla fine con Bonolis: "L'ho tradito e non l'ha presa bene". Stoccata a Laura Freddi Sonia Bruganelli a Belve parla di Paolo Bonolis, Laura Freddi e del tradimento avvenuto prima della fine del loro matrimonio. Rivelazioni e retroscena

Proseguendo col suo discorso, la stessa Sonia Bruganelli ha poi sottolineato che “se un’azienda prende dei provvedimenti è perché evidentemente erano da prendere” e che la decisione, a suo tempo, è stata presa dal suo ex marito Paolo Bonolis.

“Non poteva presentarsi il giorno dopo e avere un rapporto normale con una persona che aveva detto determinate cose a una donna, madre dei suoi figli nonché produttrice del programma”, ha spiegato l’opinionista televisiva.

La replica di Marco Salvati a Sonia Bruganelli

Marco Salvati è tornato a parlare su X dopo quanto dichiarato a Belve da Sonia Bruganelli. L’ex collaboratore di Paolo Bonolis ha pubblicato un breve messaggio:

“Non ci saranno risposte da parte mia. Ci penseranno i miei legali“.