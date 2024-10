Sonia Bruganelli si sfoga a Ballando con le Stelle su Bonolis, Salvati: "Hai costretto tuo marito a cacciarmi"

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Nel corso della terza puntata di Ballando con le Stelle, la concorrente Sonia Bruganelli si è lasciata andare a un lungo sfogo, lamentando di aver perso il rispetto altrui in seguito al divorzio da Paolo Bonolis. Parole le sue che hanno destato l’indignazione social di Marco Salvati, storico collaboratore del conduttore, che sarebbe stato allontanato proprio da Bruganelli.

Lo sfogo di Sonia Bruganelli

Sonia Bruganelli sta da qualche tempo tentando la carriera televisiva e da influencer e, quest’anno, è concorrente dello show Rai Ballando con le Stelle.

Il suo percorso nella trasmissione danzereccia non è iniziato nel migliore dei modi e le sue performance sono state pesantemente criticate dai giudici.

L’ex signora Bonolis ha attribuito però proprio a quel suo essere ex la malevolenza nei propri confronti: “Da un anno a questa parte tutto il mondo si relaziona a me in maniera diversa”.

Sfogandosi con la presentatrice Milly Carlucci si è lamentata: “Prima anche se ero brutta la gente se lo faceva andare bene perché avevo accanto a me per tutti una persona che a loro interessava mantenersi vicino”.

Dopo l’allontanamento dal noto e popolare conduttore, invece “se sono brutta non mi fanno passare più niente”.

Le accuse di Marco Salvati

Mentre sui canali Rai andava in onda lo sfogo di Sonia Bruganelli, Marco Salvati rispondeva a tono sul proprio profilo X.

Salvati è un autore televisivo, per lunghi anna spalla di Paolo Bonolis in tutti i suoi programmi più famosi, compreso Avanti un altro.

Nel quiz Avanti un altro Salvati era anche giudice e compariva in video, fino a quando ha smesso di farlo e il suo nome è scomparso anche dai titoli di cosa.

Secondo quanto affermato da Salvati, a chiedere che venisse escluso dal programma da lui stesso creato, fu proprio Sonia Bruganelli (all’epoca moglie di Bonolis) dopo un litigio.

Le difficoltà a Ballando con le Stelle

Si può affermare con oggettività che Sonia Bruganelli non è un personaggio in grado di suscitare simpatia agli spettatori.

Concorrente del Grande Fratello, nel corso del reality show si era fatta conoscere soprattutto per i litigi con gli altri concorrenti.

E a Ballando con le Stelle, trasmissione che dovrebbe essere più semplice dal punto di vista della socialità, non riesce a evitare discussioni – spesso anche aspre – con tutti i giudici.