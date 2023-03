Due morti al concerto della rapper GloRilla a New York: calca partita per il falso allarme di una sparatoria

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Due persone sono morte schiacciate al concerto della cantante rap GloRilla a Rochester, città a nord dello stato Usa di New York, a causa del panico scatenato da un falso allarme di una sparatoria. Secondo quanto riportano i media americani, altre otto persone sono rimaste ferite nella calca in seguito alla precipitosa fuga all’uscita dell’esibizione.

Le vittime

A perdere la vita in ospedale subito dopo l’incidente al concerto è stata una 33enne originaria di Buffalo, Rhondesia Belton. Lunedì è morta un’altra donna, di 35 anni, anche lei per le conseguenze delle ferite subite durante la fuga, mentre un’altra ancora è ricoverata in condizioni critiche.

Le altre sette persone in ospedale non sono ritenute in pericolo di vita.

La ricostruzione

Secondo quanto ricostruito in conferenza stampa dal capo della polizia David M. Smith, le star del rap di Memphis GloRilla e Finesse2tymes avevano finito di esibirsi, domenica sera al Main Street Armory di Rochester, quando poco dopo le 23 qualcosa ha spinto le persone a scappare verso le uscite.

“Stiamo ascoltando molte segnalazioni di potenziali cause, tra cui le dimensioni della folla, i colpi sparati, lo spray al peperoncino e altro ancora” ha dichiarato ancora Smith.

“I rapporti preliminari delle persone presenti sulla scena indicano che queste ferite sono state causate da schiacciamento. Non abbiamo alcuna prova che siano stati sparati colpi di arma da fuoco o che qualcuno sia stato colpito o accoltellato” è stato spiegato dalla polizia della città americana.

La reazione di GloRilla

“Sono devastata e affranta per le tragiche morti avvenute dopo lo spettacolo di domenica. I miei fan significano il mondo per me. Prego per le loro famiglie e per una pronta guarigione di tutte le persone colpite” ha scritto così sui social la stella emergente del rap, GloRilla.

I am devastated & heartbroken over the tragic deaths that happened after Sunday’s show. My fans mean the world to me 😢praying for their families & for a speedy recovery of everyone affected 🙏🏽 — GloRilla 🦍 (@GloTheofficial) March 7, 2023

Le due donne morte al concerto della giovane cantante a Rochester, sono soltanto le ultime vittime di incidenti avvenuti per la calca durante spettacoli o eventi: sempre negli Stati Uniti, nel 2021, otto persone erano morte all’Astroworld Music Festival di Houston, in Texas, mentre nell’autunno scorso 158 persone sono rimaste uccise dalla calca durante le festività di Halloween a Seul, in Corea del Sud.