Måneskin, Damiano ferma il concerto della band: soccorso un ragazzo tra il pubblico colpito da un malore

Scrive sul web da 15 anni, muovendo i primi passi come ghost writer per piccole e medie aziende e facendo attività di debunking delle fake news. Per molto tempo si è occupato di cultura, teatro e musica indipendente. Ama la cronaca nera, la politica e tutto ciò che riguarda salute e alimentazione.

Non sempre i performer si rendono conto di quello che avviene sotto il palco, spesso troppo presi dal canto e dal ballo. È diventato virale in queste ore un video in cui Damiano David, frontman dei Måneskin, ha fermato il concerto per una spiacevole vicenda.

Commozione per Damiano dei Måneskin con la nuova canzone “Cool Kids”

La tappa messicana del Loud Kids Tour dei Måneskin si è aperta tra le lacrime per il giovane cantante. La band ha infatti eseguito un pezzo inedito per la prima volta.

Si tratta di “Cool Kids”, un pezzo decisamente più rock dei singoli precedenti. Il frontman si è commosso ripensando al nonno, sparito da poco tempo.

“Cool Kids”, a inédita do @thisismaneskin que estará no CD novo, é uma daquelas músicas “ame ou odeie”. Não há meio-termo. 🤟 I’m voting for Måneskin for New Artist Of The Year at the #AMAs pic.twitter.com/dFNWbtEmVi — Måneskin Traduções 🇧🇷 (@matraducoes) October 28, 2022

Il grave lutto ha colpito Damiano solo pochi giorni prima dell’esibizione a Città del Messico, e quel brano sarebbe stato l’ultimo ascoltato dal nonno, a cui il 23enne era particolarmente legato.

La tristezza del cantante non è stata l’unica sorpresa della tappa del nuovo tour. Il cantante ha infatti vissuto attimi di forte preoccupazione.

Damiano interrompe il concerto dei Måneskin: “Non sto scherzando”

Nella clip diffusa su TikTok dai fan si vede Damiano David chiedere aiuto al suo pubblico dopo aver notato qualcosa di strano proprio sotto il palco.

“Ragazzi, per favore, aiutate questo ragazzo!”, ha detto al microfono, in inglese, durante il concerto che si è tenuto a Città del Messico lo il 26 ottobre.

“Non sto scherzando“, ha aggiunto, invitando la folla ad aprire un varco.

Malore alla tappa messicana del tour: la preoccupazione di Damiano

Uno spettatore si è sentito male durante il concerto in Messico dei Måneskin. Damiano, preoccupato per la sua salute, ha così invitato il pubblico a prestare attenzione.

Ha così lasciato il microfono e si è sporto dal palco, chiedendo al suo pubblico, con dei gesti, di creare un corridoio per mettere i soccorritori nelle condizioni di intervenire.

Il cantante si è mostrato visibilmente preoccupato, e alterato per il ritardo dei medici e la noncuranza con cui gli altri spettatori stavano assistendo al concerto.

Guadagnando di nuovo il centro del palco, ha deciso dunque di interrompere la canzone. “C’è qualcuno che non sta bene e dovete subito portarlo fuori da qui”, ha aggiunto.

“Ci sono persone che hanno bisogno di aiuto”. Poi, rivolgendosi allo staff, ha rincarato la dose: “Voi dovreste essere più attenti!”. Il concerto dei Måneskin è poi ripartito senza ulteriori intoppi.