Halloween di sangue a Seoul: oltre 150 morti e decine di feriti, centinaia i dispersi tra le vie della movida

Il bilancio dei festeggiamenti di Halloween nel distretto di Itaewon di Seoul è salito a 151 morti e 82 feriti, principalmente adolescenti e giovani sui 20 anni. Tra le vittime ci sono anche 19 stranieri, provenienti da Cina, Norvegia, Iran e Uzbekistan.

Continuano però le segnalazioni di persone scomparse, e si teme che la conta delle vittime possa salire ancora. I dispersi risultano essere ancora 355.

Strage a Seoul: nel quartiere della movida oltre 100 mila giovani

La strage è avvenuta tra gli stretti vicoli del quartiere della movida di Itaewon, nella capitale sudcoreana. Migliaia delle oltre 100 mila persone che si trovavano nell’area si sarebbero accalcate in un vicolo dopo l’avvistamento di una celebrità in un bar.

Qualcosa avrebbe però scatenato il panico, facendo fuggire la folla. Centinaia di giovani e giovanissimi sono rimasti schiacciati. Si sta indagando su cosa possa aver fatto scattare la fiumana di gente.

Primo Halloween dopo le restrizioni anti Covid: troppi assembramenti

Per i giovani di Seoul quello di ieri è stato un sabato di festa senza Covid. Per la prima volta dopo tre anni di divieti e rigido restrizioni, infatti, si è tornati in strada e nei locali in occasione di Halloween.

Anche per questo, e per la voglia di tornare alla normalità, si è assistito ad assembramenti esagerati tra i bar e le strette vie di Itaewon.

In Itaewon, Seoul. Right now. Unbelievable to think that it all happened here just a few hours ago 😓 pic.twitter.com/S4cn11Hdl7 — Alberto Urra (@urra1980) October 30, 2022

Lutto nazionale di 7 giorni dopo l’Halloween nella capitale coreana

La marea umana ha iniziato a muoversi improvvisamente in maniera scoordinata in un’area che era così affollata da “sembrare insicura” già prima della fuga di massa, come riportato da molti utenti dei social che si trovavano sul posto.

Il governo della Corea del Sud ha indetto 7 giorni di lutto nazionale per una tragedia che, nelle parole del presidente Yoon Suk-yeol, “non sarebbe dovuta accadere”.

Difficili i soccorsi nel quartiere della movida di Seoul: la ricostruzione

Nel gran caos, anche i soccorritori hanno faticato a ricostruire quello che stava succedendo. In un primo momento i vigili del fuoco hanno annunciato che decine di persone erano state colpite da arresto cardiaco.

Oltre 140 ambulanze sono state inviate sul posto, con più di 400 operatori sanitari e delle forze dell’ordine inviati da tutto il Paese nella capitale per mettere al riparo e curare i feriti.