Due feriti nell’incidente a Rivoli, auto si ribalta: traffico all’altezza dell'uscita di corso Francia

Ennesimo incidente sulla tangenziale a Rivoli. Nella giornata di domenica si è verificato un grave incidente che ha coinvolto due vetture. Una delle due auto si è ribaltata, provocando il ferimento del guidatore all’interno. La strada è stata bloccata per garantire l’arrivo dei soccorsi e delle forze dell’ordine designate alla ricostruzione dell’incidente. Si indaga, mentre il traffico resta lento.

I fatti

Nella mattinata di domenica 3 dicembre si è verificato l’ennesimo incidente (a distanza di poche ore dai più gravi incidenti nel palermitano) sulla tangenziale a Rivoli. Lo scontro è avvenuto all’altezza dell’uscita di corso Francia, in direzione nord.

L’impatto è avvenuto, nello specifico, in direzione Milano, sulla strada che supera a nord Torino. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, ovvero delle squadre della polizia stradale, di Torino e gli ausiliari di Ativa.

Le dinamiche

Sull’incidente stanno indagando le forze dell’ordine giunte sul posto. Arrivate anche le squadre dei Vigili del Fuoco. La loro presenza si è resa necessaria per via di un’auto ribaltata.

Al momento dell’impatto tra le due auto, una ha perso il controllo e si è ribaltata. La persona a bordo è rimasta ferita in maniera più seria rispetto all’auto non capovolta. Traffico rallentato nella zona, chiusa per le indagini e monitorata dalla Polizia stradale.

I soccorsi

I Vigili del Fuoco hanno liberato le persone a bordo delle auto. Sul posto anche i soccorsi medici, che hanno trasportato i feriti in ospedale.

Le due persone ferite sono state trasportate in due diverse strutture. Una, la persona ferita e con codice giallo, è stata portata all’ospedale San Giovanni Bosco, mentre l’altra (in codice verde e senza urgenze) è stata trasferita all’ospedale Martini. Si indaga ora sulle dinamiche per capire le responsabilità dell’incidente.