SUV travolge due donne in un grave incidente a Rimini: morta 31enne, ferita l'altra. Alla guida un 60enne

Tragico incidente stradale nella sera di sabato 2 dicembre a Rimini dove un SUV è piombato su due donne travolgendole e uccidendone una. A perdere la vita è stata una 31enne, centrata in pieno sulla Statale 16 da una Volkswagen Tiguan guidata da un 60enne.

Travolta dal SUV, morta 31enne

L’incidente, riferisce AGI, è avvenuto poco dopo le 21.30 di sabato 2 dicembre 2023 lungo la Statale 16 a Rimini. Qui, secondo quanto appurato, una Volkswagen Tiguan partita da Bellaria e in viaggio in direzione Ravenna-Ancona, ha travolto due donne che stavano camminando a bordo strada.

Non è chiaro se le due stessero camminando sul ciglio della strado o erano intente ad attraversare, fatto sta che l’auto non è riuscita a evitarle. Fatale l’impatto per una delle due, una 31enne, che colpita dal fianco destro del SUV è stata scaraventata a diversi metri di distanza.

Il colpo e la ricaduta violenta sull’asfalto, purtroppo, sono stati gravi al punto tale che, nonostante i tempestivi soccorsi del 118, la donna è morta.

Ferita l’altra donna

Con la vittima, come detto, un’altra donna. Si tratta di una giovane che è stata colpita dal SUV e che, a differenza dell’amica, ha avuto salva la vita anche se con diverse conseguenze.

Nell’impatto col SUV, infatti, la giovane ha riportato diverse fratture. La donna è stata trasportata d’urgenza in ospedale e si trova ora ricoverata al Bufalini di Cesena.

I soccorsi e la versione del 60enne

Sul posto, come anticipato, sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno prestato soccorso alle due donne. Per una non c’è stato nulla da fare, l’altra è stata trasferita in ospedale. Intervenuti anche gli uomini della Polizia Stradale che hanno avviato tutti i rilievi del caso per cercare di ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto lungo la Statale 16.

Gli agenti hanno anche sentito il conducente del SUV, per cercare di capire cosa sia successo. Alla guida della Volkswagen Tiguan, come detto, c’era un 60enne partito da Bellaria.

Parlando con le forze dell’ordine l’uomo ha sostenuto di non essersi accorto delle due donne presenti in strada. Soltanto rilievi più approfonditi, quindi, potranno permettere di ricostruire l’esatta dinamica degli eventi.