Investito sulle strisce pedonali a Trabia vicino Palermo: morto il 70enne americano James Kevin Landis

Una giornata particolarmente nefasta quella che ha colpito il Palermitano, quella di sabato 2 dicembre, per quanto riguarda gli incidenti stradali. A breve distanza temporale da un drammatico episodio avvenuto a Capaci, che ha causato la morte di un uomo, arriva la notizia di un’altra vittima della strada: si tratta di James Kevin Landis, 70 anni, americano residente in Sicilia che è stato investito mortalmente sulle strisce pedonali a Trabia.

Chi era James Kevin Landis

La vittima dell’incidente avvenuto a Trabia, James Kevin Landis, era un uomo di 70 anni di nazionalità statunitense, ma residente ad Altavilla Milicia, piccolo comune che si trova nella provincia di Palermo.

In base ai primi riscontri, il 70enne stava attraversando la strada quando è stato investito violentemente da un automobilista. Nonostante il conducente si sia fermato e abbia fornito i primi soccorsi all’uomo, ogni tentativo è risultato inutile per salvarlo: purtroppo James Landis è morto sul colpo.

L’incidente è avvenuto a Trabia nella provincia di Palermo

Il tragico incidente si è verificato nei pressi di Villa Cecilia, dove è avvenuto l’intervento immediato del personale della polizia municipale. Le indagini sono attualmente in corso per stabilire le circostanze dell’incidente.

L’incidente di Capaci

La tragedia di Trabia è accaduta a distanza di poche ore da un altro incidente mortale avvenuto a Capaci, dove Nunzio Cusimano, 45 anni, ha perso la vita in uno scontro tra il suo scooter e un’auto guidata da un settantenne.

Secondo le prime ricostruzioni il violento incidente è avvenuto tra una automobile, una Fiat Idea, e la motocicletta, una Honda Transalp condotta dal 45enne Nunzio Cusimano, che viaggiava sul mezzo a due ruote insieme alla figlia di 15 anni.

La figlia quindicenne di Cusimano, a sua volta, è stata gravemente ferita e ricoverata in ospedale con prognosi riservata. L’incidente è avvenuto in via Giovanni Falcone dove c’è stato un intervento immediato da parte di carabinieri e polizia municipale.

Tutti i coinvolti, inclusa la giovane vittima, sono stati trasportati all’ospedale Villa Sofia, ma Nunzio Cusimano ha purtroppo perso la vita a 45 anni a causa delle gravi ferite riportate. Le indagini sono in corso anche in questo caso per determinare la dinamica esatta dell’incidente e le eventuali responsabilità.