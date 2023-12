Auto finisce nel naviglio a Pavia dopo incidente: soccorritori si tuffano per salvare una 22enne, è gravissima

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

Un tragico incidente è avvenuto venerdì 1 dicembre a Pavia lungo il Naviglio, coinvolgendo due auto in una collisione che ha portato una giovane di 22 anni a lottare fra la vita e la morte. L’impatto ha causato il ribaltamento di uno dei due veicoli, che è finito nelle gelide acque del fiume. Per fortuna, due soccorritori coraggiosi si sono tuffati per salvare la ragazza intrappolata nella vettura. La giovane si trova ora in ospedale in condizioni gravissime, mentre si indaga sulla dinamica dello scontro.

Il luogo dell’incidente

Il grave incidente che ha scosso Pavia si è verificato lungo via della Repubblica. Quando erano circa le 16.30, due veicoli sono entrati in collisione, determinando il ribaltamento di una delle due vetture, la Fiat Punto guidata da una giovane donna di 22 anni.

La ragazza è rimasta intrappolata nel veicolo, che si è parzialmente inabissato nel Naviglio Pavese. In modo inevitabile, le acque gelide hanno iniziato ben presto a entrare dal finestrino, rendendo la situazione ancor più critica.

Il salvataggio

Due eroici soccorritori, uno di 51 anni e l’altro di 23, si sono prontamente tuffati nelle fredde acque del fiume per salvare la giovane in difficoltà. Il loro tempestivo intervento ha permesso di estrarre la ragazza dalla vettur.

In arresto cardiaco, le sue condizioni sono apparse subito gravissime. La giovane donna è stata quindi trasportata in pronto soccorso all’ospedale San Matteo, in codice rosso.

Le autorità, tra cui vigili del fuoco e polizia stradale, sono intervenute sul posto per gestire la situazione e ricostruire la dinamica del sinistro stradale.

Ipotermia anche per i soccorritori

Oltre alla giovane di 22 anni, anche per l’uomo di 51 anni che si è gettato in acqua sono state necessarie cure mediche, avendo riportato una leggera ipotermia che lo ha portato, a sua volta, a essere ricoverato al San Matteo.

Gli altri due coinvolti, un uomo di 77 anni e un ragazzino di 13, a bordo dell’altra auto protagonista dell’incidente, sono stati portati in ospedale in condizioni non gravi.

La polizia stradale è al lavoro per stabilire le responsabilità dell’incidente, mentre in merito alle condizioni della giovane di 22 anni in ospedale vige il più stretto riserbo.