Donna uccisa in Valle d'Aosta trovata con tagli all'addome e al collo: cadavere trascinato dopo l'omicidio

Emergono nuovi dettagli sul ritrovamento del cadavere di una giovane donna in una chiesetta diroccata tra i boschi di La Salle, in Valle d’Aosta. Il corpo è stato scoperto nella cappella in rovina, vicino al borgo abbandonato di Equilivaz, da alcuni escursionisti nella giornata di venerdì 5 aprile. Secondo quanto appreso dall’Ansa, la vittima, oltre a varie ferite all’addome, presentava anche un profondo taglio al collo. Elementi che farebbero propendere gli investigatori verso la pista dell’omicidio.

I dettagli sul ritrovamento del cadavere

Il cadavere della donna trovato nel bosco della Valle d’Aosta sarebbe stato rinvenuto in posizione fetale e, secondo le ipotesi formulate finora, sarebbe quello di una ragazza tra i 20 e i 30 anni, probabilmente di origine straniera.

Secondo i particolari riportati da Ansa, la giovane indossava un paio di leggings e una felpa. Nel luogo del ritrovamento, c’era una confezione di marshmallow vicino al corpo e a terra erano visibili macchie di sangue e tracce di trascinamento, segno che il corpo è stato trasportato all’interno della chiesa abbandonata.

Il comune di La Salle in Valle d’Aosta dove è stato trovato il cadavere della giovane donna, all’interno della chiesetta abbandonata della frazione di Equilivaz

L’indagine sull’omicidio in Valle d’Aosta

Tutti dettagli che hanno fatto escludere la morte per un malore e il suicidio, portando la procura di Aosta ad aprire un fascicolo per omicidio. Da quanto riferito dall’agenzia stampa, gli uffici della procura aostana sono stati interdetti ai giornalisti.

Stando alle ricostruzioni ancora frammentarie sul possibile caso di omicidio, le indagini sarebbero incentrate su un furgone bordeaux avvistato vicino al ponte di Equilivaz, a qualche centinaio di metri dal luogo del ritrovamento del corpo.

I carabinieri, al lavoro sull’identificazione della vittima e dell’eventuale autore dell’omicidio, stanno passando al setaccio anche le immagini delle telecamere di sorveglianza sulla Statale 26, tra Aosta e Courmayeur.

Attesa per l’autopsia

Per poter raggiungere la chiesetta diroccata nella quale è stato rinvenuto il cadavere della donna è necessaria una camminata di circa 10 minuti per dei sentieri poco battuti dai turisti, proseguendo a piedi da un parcheggio che si trova proprio lungo la strada statale.

Sul luogo del ritrovamento sono intervenuti i carabinieri del reparto operativo di Aosta che hanno effettuato i rilievi scientifici del caso. Martedì 9 aprile è attesa l’autopsia sul corpo della donna, per fornire delle risposta sulle cause della morte.