Trovato morto l'ex marito di Alessia Pifferi Francesco Miranda, aperta indagine e disposta l'autopsia

È morto Francesco Miranda, l’ex marito di Alessia Pifferi, e per risalire alle circostanze che hanno portato al decesso è stata aperta un’indagine. Miranda viveva nello stesso stabile in cui la donna condannata all’ergastolo viveva insieme alla figlia Diana, a Milano. La morte risale al 6 luglio. La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti.

È morto l’ex marito di Alessia Pifferi

Come scritto in apertura, il 6 luglio è morto l’ex marito di Alessia Pifferi. Francesco Miranda, questo il suo nome, aveva 55 anni. Due giorni prima del ritrovamento del cadavere, nell’abitazione di via Parea, l’uomo si era sottoposto a una gastroscopia in quanto da tempo accusava dolori allo stomaco.

A dare l’allarme è stata la sorella, che lo aveva accompagnato all’ospedale di Melegnano per la visita e nei giorni successivi non riusciva a mettersi in contatto con lui.

Fonte foto: ANSA L’ex marito di Alessia Pifferi, Francesco Miranda, è morto nella sua abitazione. La Procura ha aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio colposo

Come riporta Il Giorno, il corpo di Francesco Miranda è stato rinvenuto dai vigili del fuoco, che per entrare nell’appartamento hanno dovuto forzare la porta finestra perché l’abitazione era chiusa dall’interno.

Secondo le prime indiscrezioni, il corpo del 55enne non presentava segni di violenza.

La Procura apre un’indagine sulla morte di Francesco Miranda

La Procura di Milano, per far luce sulla morte di Francesco Miranda, ha aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio colposo. Come precisa Il Giorno, l’indagine è un atto dovuto necessario per poter procedere con l’autopsia.

Come scrive Repubblica, le indagini sono state disposte dalla pm Tiziana Siciliano.

La reazione di Alessia Pifferi

Francesco Miranda e Alessia Pifferi si erano sposati quando la donna aveva 20 anni. Dopo la separazione erano rimasti nella stessa palazzina, ma in due appartamenti diversi.

Appresa la notizia della morte dell’ex marito, Alessia Pifferi è crollata nella disperazione. Lo riferisce il suo avvocato Alessia Pontenani a Il Giorno: “Sta malissimo. È disperata e piange in continuazione”.

Secondo le indiscrezioni, i due erano rimasti in buoni rapporti e Miranda si era affezionato alla piccola Diana, trovata morta a soli 18 mesi nel luglio 2022, dopo che Alessia Pifferi – condannata all’ergastolo – l’aveva lasciata sola per 6 giorni per trascorrere una breve vacanza con il fidanzato a Leffe, in provincia di Bergamo.