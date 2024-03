Cadavere di una donna trovato in un borsone a New York: il corpo di Nadia Vitel era in una casa di Manhattan

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Da due giorni Nadia Vitel non rispondeva alle telefonate, quindi i suoi parenti hanno allertato la polizia di New York: gli agenti hanno fatto irruzione nel suo appartamento e hanno trovato il cadavere della donna dentro un borsone. Secondo le prime indiscrezioni, gli ultimi a vedere la donna sarebbero stati due ragazzi. Le indagini sono in corso.

Cadavere in un borsone a New York

Di Nadia Vitel, 52 anni, non si avevano notizie dal 12 marzo. Per questo i suoi famigliari avevano chiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Per questo gli agenti della polizia di New York, allertati, si erano spinti fino all’East 31 Street, nel quartiere Kip’s Bay di Manhattan tra Flatiron e l’Empire State Building. Insieme a loro c’era il figlio della donna e il portiere dell’edificio.

Fonte foto: iStock A New York una donna è stata rinvenuta cadavere nel suo appartamento. Il corpo di Nadia Vitel, 52 anni, era nascosto dentro un borsone all’interno di un armadio nel suo appartamento

Quando i poliziotti sono entrati nell’appartamento della donna, al suo interno c’era solo il suo cane. Inizialmente i presenti hanno pensato che l’abitazione fosse vuota.

Secondo quanto riportato da ‘NBC New York’, a fare il macabro ritrovamento sarebbe stato proprio il figlio: quest’ultimo ha aperto un armadio poco distante dall’ingresso e lì vi ha trovato un borsone che conteneva il cadavere della madre.

In casa di Nadia Vitel i segni di una colluttazione

All’interno dell’appartamento di Nadia Vitel, scrive ‘Daily Mail’, sul pavimento c’erano tracce di urina del cane, un dettaglio che ha subito insospettito gli agenti. L’animale, infatti, non veniva accompagnato in strada da giorni.

Ancora, nell’abitazione di Nadia Vitel sarebbero stati presenti segni di una colluttazione.

I sospetti su una coppia in casa della donna

Le immagini dei sistemi di videosorveglianza, secondo ‘NBC New York’, mostrerebbero Nadia Vitel entrare nel suo appartamento il 10 marzo. Nello stesso giorno le telecamere avrebbero immortalato una coppia entrare nell’abitazione della 52enne.

La stessa coppia sarebbe stata immortalata due giorni dopo, il 12 marzo, mentre lasciava la casa della donna. Gli investigatori, inoltre, si stanno muovendo nella direzione del contratto di locazione dell’appartamento. Il nome dell’intestatario dell’affitto, infatti, non sarebbe quello di Nadia Vitel ma di un’altra persona. Probabilmente la donna subaffittava l’appartamento.

Ancora, all’ingresso dell’edificio i poliziotti avrebbero rinvenuto almeno sei pacchi consegnati con il nome del vero affittuario sull’etichetta, mai ritirati dal destinatario. Le indagini sono in corso.