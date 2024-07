Omicidio a Oleggio vicino Novara, ragazzo trovato morto in via Ticino: segni di violenza sul cadavere

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Giallo a Oleggio vicino Novara. Morto un ragazzo, il corpo privo di vita del giovane è stato ritrovato all’alba in una zona boscosa della cittadina, sul cadavere evidenti segni di violenza, diverse coltellate, che fanno pensare all’omicidio. Sul posto i carabinieri, in corso le indagini.

Ragazzo trovato morto a Oleggio vicino a Novara

Come riporta La Stampa, il tragico ritrovamento è stato effettuato nella prima mattinata di oggi, venerdì 26 luglio, in via Vecchia Ticino a Oleggio, in provincia di Novara.

Lanciato l’allarme da un passante, sul posto è arrivata un’ambulanza ma il personale del 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso del giovane, di cui ancora non si conoscono le generalità.

Secondo quanto riferisce Prima Novara, il corpo del ragazzo è stato rinvenuto nei boschi nella zona del fiume Ticino, sul ciglio di un sentiero.

Si pensa all’omicidio, gli indizi sul cadavere

Sul posto sono quindi arrivati il medico legale, il pubblico ministero di turno, la polizia locale e i carabinieri di Novara con il personale della scientifica, che hanno avviato le indagini.

L’ipotesi più probabile al vaglio degli inquirenti è quella dell’omicidio dal momento che sul cadavere sono stati trovati evidenti segni di violenza, ma non si escludono altre piste.

Stando alle prime informazioni, sul corpo sono state trovate diverse ferite da arma da taglio e uno sfregio sul viso.

Le indagini dei carabinieri

La vittima non è stata ancora identificata, ma secondo quanto emerso si tratterebbe di un giovane di origini marocchine. Sono in corso accertamenti per chiarire le cause del decesso e le circostanze del delitto.

Non è chiaro inoltre se l’omicidio sia avvenuto sul luogo del ritrovamento o se il corpo sia stato portato lì in un secondo momento.

Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c’è quella del regolamento di conti nell’ambito dello spaccio di droga. La zona dove è stato rinvenuto il cadavere è infatti nota per essere frequentata da spacciatori e dai loro clienti, che arrivano anche dalla vicina Lombardia.

Come ricorda SkyTg24, alcuni mesi fa una operazione dei carabinieri aveva sgominato una banda dedita allo spaccio di stupefacenti nell’area.