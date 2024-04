Donna trovata senza vita in un bosco in Valle d'Aosta, a La Salle: tagli sul corpo, non si esclude l'omicidio

Il corpo di una giovane donna è stato trovato in un bosco vicino alla frazione Equilivaz del comune di La Salle, in Valle d’Aosta. La scoperta è stata fatta nella giornata di venerdì 5 aprile, ma la vittima non è ancora stata identificata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del reparto operativo di Aosta che hanno effettuato i rilievi scientifici del caso. Sul cadavere sono stati riscontrate alcune ferite da taglio, circostanza che non fa escludere al momento l’ipotesi di un omicidio.

Il ritrovamento in Valle d’Aosta

Il corpo della donna è stato ritrovato intorno alle 14.30 del pomeriggio di venerdì da alcuni passanti, che hanno lanciato l’allarme. Il cadavere sarebbe stato scoperto dentro una chiesetta abbandonata della frazione del comune di La Salle di Equilivaz. Il borgo, non lontano da Aosta, è disabitato da anni in seguito a una frana ed è raggiungibile a piedi dalla statale tramite un ponte di legno.

“Sembrava dormisse”, hanno detto gli escursionisti che hanno avvistato il cadavere. Accanto alla vittima è stato trovato del cibo.

Il comune di La Salle in Valle d’Aosta dove è stato trovato il cadavere della giovane donna, all’interno della chiesetta abbandonata della frazione di Equilivaz

Le indagini sulla donna trovata a Equilivaz

Da quanto riferito da alcuni testimoni, nei giorni scorsi sarebbe stato avvistato un furgone bordeaux vicino al ponte di Equilivaz, a qualche centinaio di metri dal luogo del ritrovamento del corpo.

Sul posto sono stati effettuati i rilievi scientifici da parte dei carabinieri, al lavoro sulle indagini coordinate dal pm Manlio D’Ambrosi.

L’autopsia

Il corpo della donna, forse di nazionalità straniera, è stato portato alla camera mortuaria del cimitero di Aosta e sarà sottoposto ad autopsia per risalire alle cause della morte. L’incarico dovrebbe essere affidato nelle prossime ore, l’esame dovrebbe essere programmato per martedì 9 aprile.

I militari dell’Arma sono tornati nel luogo del ritrovamento per condurre dei nuovi sopralluoghi alla ricerca di tracce. Al momento non risulterebbero denunce di scomparsa.