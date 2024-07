A Padova trovato un cadavere vicino al cavalcavia di Chiesanuova: è giallo, tutte le ipotesi sulla morte

Macabra scoperta a Padova. Nella serata del 25 luglio, un’operazione di soccorso di vasta portata è stata messa in atto in via Chiesanuova, all’altezza del cavalcavia che sovrasta la tangenziale. A destare allarme è stato il ritrovamento di un cadavere in posizione critica, che ha richiesto l’intervento di vigili del fuoco, polizia scientifica e squadra mobile.

Trovato un cadavere a Padova

Il luogo del ritrovamento, un punto nevralgico della viabilità cittadina, ha immediatamente sollevato interrogativi sulle circostanze del decesso.

Come è finito un corpo senza vita in un punto così trafficato? Si tratta di un tragico incidente, di un gesto disperato o di un atto criminoso?

Fonte foto: tuttocitta.it

Il cadavere è stato trovato in via Chiesanuova a Padova

Come riporta Il Mattino di Padova, le autorità, giunte sul posto con mezzi speciali come autoscala e autobotte, hanno avviato le delicate operazioni di recupero, suggerendo la complessità della situazione.

La presenza di un cadavere in un’area così esposta ha inevitabilmente generato un forte impatto sull’opinione pubblica. Tanti i padovani che, transitando sulla tangenziale, hanno assistito alle operazioni di soccorso e si sono chiesti cosa fosse accaduto.

Le indagini in via Chiesanuova

Gli investigatori della squadra mobile, coadiuvati dalla polizia scientifica, stanno lavorando senza sosta per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Ogni centimetro quadrato del cavalcavia è stato esaminato con la massima attenzione, alla ricerca di qualsiasi elemento utile alle indagini. Il traffico, nel frattempo, è stato deviato su una sola corsia, provocando notevoli disagi alla circolazione.

Le testimonianze dei passanti e l’analisi delle immagini delle telecamere di sicurezza potrebbero rivelarsi fondamentali per far luce su questo misterioso caso.

Le ipotesi degli inquirenti

Al momento non sono emersi elementi che possano indirizzare le indagini verso una specifica pista. Tutte le ipotesi rimangono aperte e gli inquirenti stanno valutando attentamente ogni possibile scenario. L’identità della vittima, al momento, è ancora sconosciuta.

Pochi giorni fa, il 20 luglio, Padova è stata sconvolta da un altro caso di cronaca nera: un uomo ha sparato ad alcuni studenti e poi si è suicidato.