Spara col fucile da caccia a degli studenti a Padova e ne ferisce 4, poi si suicida gettandosi dal terrazzo

Ha sparato con un fucile da caccia a degli studenti che stavano festeggiando una laurea, ne ha feriti quattro, il giorno dopo si è suicidato lanciandosi dal terrazzo: protagonista un uomo di 75 anni, teatro della storia a tinte drammatiche il centro di Padova.

Padova: prima spara a degli studenti, poi si suicida

Venerdì 19 luglio un gruppo di ragazzi poco più che ventenni stanno festeggiando una laurea su un ampio terrazzone di via Savonarola, nel centro storico di Padova.

A un certo punto quattro giovani vengono feriti, fortunatamente in modo lieve, da alcuni spari esplosi dalla casa di fronte. Scatta il panico e vengono avvisati i carabinieri. Perché qualcuno ha sparato? Cosa sta succedendo?

Fonte foto: Tuttocittà.it

L’intervento dei carabinieri e la denuncia

Gli uomini dell’Arma si precipitano sul posto e individuano il 75enne. Nella sua dimora viene trovato il fucile da caccia e diverse cartucce, alcune esplose.

Si viene a sapere che ha preso la decisione di sparare perché infastidito dal rumore proveniente dalla festa di laurea che si stava svolgendo di fronte alla sua casa.

L’anziano viene denunciato e accusato di detenzione abusiva di armi, accensione ed esplosione pericolose, lesioni personali e omessa custodia di armi e munizioni. Il fucile da caccia, detenuto senza permesso, viene messo sotto sequestro.

L’uomo era già noto alle forze dell’ordine in quanto non era la prima volta che si era lamentato per il chiasso proveniente dalle abitazioni vicine. Mai però si era spinto a compiere gesti violenti e inconsulti.

Il drammatico epilogo: l’anziano si è tolto la vita gettandosi dal terrazzo

Poche ore dopo la denuncia, il 75enne si è tolto la vita, gettandosi dal terrazzo di casa sua.

La polizia scientifica di Padova ha raggiunto via Cristofori, dove abitava il suicida, per i rilievi del caso.