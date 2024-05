Donna trovata morta in casa a San Giovanni Rotondo vicino Foggia: fermato un uomo nudo e ricoperto di sangue

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Fatto di sangue a San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia, dove Rachele Covino (81 anni) è stata trovata morta nella sua abitazione. Secondo le prime ipotesi avrebbe perso la vita per soffocamento. Un uomo, presunto responsabile dell’omicidio, è stato fermato dai carabinieri: girava per il Comune completamente nudo e ricoperto di sangue.

La donna trovata morta in casa a San Giovanni Rotondo (Foggia)

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe provato a entrare in altre abitazioni ma sarebbe stato allontanato. Lo riporta Ansa.

La vittima, anziana, sarebbe stata strangolata dal giovane.

La tragedia è avvenuta a San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia

Quest’ultimo – riferisce FoggiaToday – sarebbe stato successivamente fermato dai carabinieri mentre vagava per le strade del centro cittadino, inveendo e minacciando chiunque capitasse a tiro.

Gli investigatori si trovano attualmente all’interno dell’abitazione dove è avvenuto il fatto, per accertamenti.

Le parole del sindaco di San Giovanni Rotondo

“Oggi si festeggia San Pio qui a San Giovanni Rotondo”, ha dichiarato all’Ansa il sindaco della cittadina, Michele Crisetti.

“Ce lo ricorderemo per la morte di Rachele, l’anziana molto conosciuta in paese, e per il terrore provocato da quest’uomo nudo che si è aggirato per circa mezz’ora nel comune terrorizzando le persone prima di essere bloccato dai carabinieri”.

L’anziana uccisa per errore a Roma

Lo scorso giovedì 23 maggio, a Roma, un’auto ha affiancato la vettura di una donna di 81 anni, aprendo il fuoco. L’anziana è poi morta nella notte.

L’episodio è avvenuto nel quartiere Ponte di Nona, davanti al centro commerciale del Villaggio Prenestino.

A bordo della vettura colpita c’erano una donna di 65 anni e l’81enne. Quest’ultima si trovava sul lato passeggeri ed è stata raggiunta da un colpo alla schiena.