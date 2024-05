Giulia Tramontano è stata uccisa nel salotto, il video di Impagnatiello che pulisce le scale dopo l'omicidio

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Il luminol avrebbe fatto brillare tutto il salotto: è lì che Giulia Tramontano è stata uccisa con 37 coltellate da Alessandro Impagnatiello. Lo sostiene con fermezza Cristian Marchetti, comandante della Sis dei carabinieri di Milano che è comparso in aula nell’ultima udienza del processo che vede imputato il barman di milanese, accusato di aver ucciso e occultato il cadavere della fidanzata a Senago (Milano).

A nulla è valso, dunque, il tentativo di Alessandro Impagnatiello di ripulire la scena del crimine dopo il feroce omicidio. Nella sala della loro abitazione, la stessa in cui la coppia aveva organizzato il gender reveal party del piccolo Thiago, si è consumato l’ultimo respiro della giovane donna. In alcuni fotogrammi divulgati da ‘Quarto Grado’, inoltre, è possibile notare Alessandro Impagnatiello impegnato a ripulire le scale dopo l’omicidio.

Ricordiamo che Alessandro Impagnatiello tentò anche di dare fuoco al corpo senza vita di Giulia Tramontano nella vasca da bagno, per poi cambiare piano e occultarlo in un punto non troppo distante dalla loro abitazione. Inizialmente il barman denunciò la scomparsa della compagna, poi ne confessò l’omicidio.

Fu lo stesso Impagnatiello a confessare l’omicidio e a condurre gli inquirenti al corpo di Giulia Tramontano.